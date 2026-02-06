Home
Feirão Limpa Nome de Cariacica para renegociação de dívidas começa segunda (9)
Publicado em 06/02/2026 às 15h37

Moradores de Cariacica que desejam sair do "vermelho" terão uma boa oportunidade de organizar as finanças neste mês. O Procon  municipal vai reunir bancos, empresas de telefonia, concessionárias e comércios para negociação de dívidas e esclarecimentos de débitos. O Feirão Limpa Nome será realizado na próxima segunda (9) e terça-feira (10), no Shopping Moxuara, das 10h às 16h.

Além de operadoras como Claro e Vivo, também participarão empresas como BanestesBanco do Brasil, PicPayCesanEDP, Dacasa, CDL e Nosso Crédito. As instituições vão oferecer condições especiais de pagamento. Na EDP, por exemplo, será possível realizar negociação de débitos antigos, com parcelamento em até 60 vezes.

Prefeitura de Cariacica também vai disponibilizar serviços de negociação de regularização de MEI e orientações sobre o programa Nosso Crédito

