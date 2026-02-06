Feirão Limpa Nome de Cariacica para renegociação de dívidas começa segunda (9)

Moradores de Cariacica que desejam sair do "vermelho" terão uma boa oportunidade de organizar as finanças neste mês. O Procon municipal vai reunir bancos, empresas de telefonia, concessionárias e comércios para negociação de dívidas e esclarecimentos de débitos. O Feirão Limpa Nome será realizado na próxima segunda (9) e terça-feira (10), no Shopping Moxuara, das 10h às 16h.

Além de operadoras como Claro e Vivo, também participarão empresas como Banestes, Banco do Brasil, PicPay, Cesan, EDP, Dacasa, CDL e Nosso Crédito. As instituições vão oferecer condições especiais de pagamento. Na EDP, por exemplo, será possível realizar negociação de débitos antigos, com parcelamento em até 60 vezes.