Conta de luz mais cara? Conheça ‘vilões’ que aumentam consumo de energia

Em um cotidiano cada vez mais tecnológico, o uso de diversos equipamentos elétricos pesa no bolso; veja como aliviar o valor da fatura no fim do mês

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:16

Itens como robô-aspirador, air fryer, bicicleta e carro elétrico oferecem praticidade, mas também podem virar um problema na conta de energia

A cada dia a tecnologia está mais presente no cotidiano familiar. Celular, air fryer, micro-ondas e, mais recentemente, bicicleta e carros elétricos. Todos esses itens possuem uma característica em comum: são 'alimentados' por eletricidade. O problema é que, com o uso de diversos equipamentos, o consumo de energia aumenta, refletindo no valor da conta de luz.

A recarga da bateria de uma bicicleta elétrica pode aumentar a fatura em até R$ 140, enquanto o robô-aspirador eleva o boleto em até R$ 4. Esse valor pode crescer conforme mais itens elétricos são adicionados, com a conta pesando cada vez mais no bolso do consumidor.

No vídeo abaixo, descubra quem são os “vilões” que podem influenciar no aumento da conta de energia e como otimizar esse consumo para aliviar o valor da fatura no fim do mês.

