Conta de luz mais cara? Conheça ‘vilões’ que aumentam consumo de energia

Estagiário / [email protected]
Estagiária / [email protected]
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:16
A cada dia a tecnologia está mais presente no cotidiano familiar. Celular, air fryer, micro-ondas e, mais recentemente, bicicleta e carros elétricos. Todos esses itens possuem uma característica em comum: são 'alimentados' por eletricidade. O problema é que, com o uso de diversos equipamentos, o consumo de energia aumenta, refletindo no valor da conta de luz.
A recarga da bateria de uma bicicleta elétrica pode aumentar a fatura em até R$ 140, enquanto o robô-aspirador eleva o boleto em até R$ 4. Esse valor pode crescer conforme mais itens elétricos são adicionados, com a conta pesando cada vez mais no bolso do consumidor.
No vídeo abaixo, descubra quem são os “vilões” que podem influenciar no aumento da conta de energia e como otimizar esse consumo para aliviar o valor da fatura no fim do mês.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o