Saiba como abrir um novo negócio gastando pouco dinheiro

Trabalhar por conta própria pode parecer uma tarefa difícil quando não se tem muito recurso, mas existem diversas maneiras de começar um negócio com orçamento limitado.



Muitas pessoas começam pequeno, com o foco no talento. O analista de relacionamento do Sebrae ES Bernardo Buteri afirma que muitos profissionais podem oferecer serviços na casa do cliente como forma de amenizar os custos. É o caso de quem trabalha com churrasco, depilação, manicure, corte de cabelo, entre outras atividades.

“Essa foi uma tendência que surgiu na pandemia e mostrou a necessidade desse tipo de atendimento. Identificar o talento e as possibilidades que ele pode oferecer pode ser um facilitador”, comenta.

Caso o empreendedor identifique a necessidade de uma pequena quantidade de dinheiro, pode recorrer ao microcrédito, como lembra Buteri. “Mas é necessário fazer as contas antes de aderir a esse crédito”, complementa.

A mentora de mulheres Kamilla Matos destaca que, além do dinheiro, outros fatores são essenciais para começar um negócio, como rede de relacionamento, construção de soluções e capacidade de comunicação dessas soluções. Ela reforça que, com as redes sociais, todo o caminho fica um pouco mais fácil.

“Isso se chama criatividade. A gente tem uma tendência muito forte de associar recursos apenas ao dinheiro. Ele é um fator importante e necessário, mas se você não tem, não pode ser um impeditivo para começar”, comenta.

Kamilla orienta que as pessoas que querem empreender precisam se fazer três perguntas:

1 - Se tem pouco ou zero recurso, existe alguma maneira de validar esse produto, serviço ou negócio em um custo reduzido para testar a ideia e ver se tem aceitação?

2 - Como posso construir uma rede de relacionamento e a partir disso atingir meus objetivos?

3 - Se não tenho dinheiro, quais recursos já estão ao meu alcance?

“Esse é um exercício de criatividade, ou seja, é a gente ser capaz de minimizar um peso de um fator que é importante, mas que, mesmo ausente, não pode impedir que a ideia aconteça. Firmar parcerias pode ser uma boa solução”, orienta.

Ela cita como exemplo quem deseja trabalhar com roupas. Como dificilmente a pessoa começa com uma confecção estruturada, firmar parceria com a costureira do bairro pode ser o primeiro passo para exercitar o olhar criativo.

Dicas para empreender gastando pouco

01 Conheça-se Pare para pensar sobre seus pontos fortes e aquilo que você faz bem. O autoconhecimento é essencial para identificar possíveis negócios. 02 Comece Comece com aquilo que tem em mãos. Que recursos você tem? Qual capital de giro disponível? Quais os seus conhecimentos? Além disso, comece com um pequeno investimento e uma estrutura escalável, assim será possível aumentar o investimento conforme o crescimento do negócio. 03 Pesquise Antes de mais nada, é importante entender o mercado e identificar as necessidades dos clientes. Faça uma pesquisa de mercado para entender a demanda, os concorrentes e as oportunidades. 04 Modelo Escolha um modelo de negócio que seja rentável e que possa ser iniciado com um orçamento limitado. Alguns exemplos incluem dropshipping (venda de produtos on-line sem a necessidade de manter estoque), venda de produtos digitais, negócios de serviços locais e venda em mercados virtuais. 05 Redes sociais Utilize as redes sociais como ferramenta para promover seu negócio de forma gratuita. Crie uma página para sua empresa e a utilize para compartilhar conteúdo relevante, divulgar produtos e serviços e interagir com os seguidores. 06 Criatividade Não precisa gastar muito dinheiro com publicidade para atrair clientes. Parceria com outras empresas ou profissionais pode ser uma boa estratégia. Marketing de conteúdo e sorteios também são bons para atrair clientes. 07 Ferramentas São muitas ferramentas gratuitas disponíveis no mercado, como planilhas de orçamento, ferramentas de gerenciamento de projetos e programas de edição de imagem. Aproveite esses recursos para economizar dinheiro. 08 Ajuda Peça ajuda a amigos, familiares ou mentores para iniciar seu negócio. Essas pessoas podem fornecer conselhos valiosos, ajudar com a criação de conteúdos e até ajudar financeiramente. Outros empreendedores e consultores de negócio também podem oferecer dicas valiosas e ajudar a evitar erros comuns. 09 Plano de negócios Um plano de negócios é essencial para qualquer empreendimento, pois ajuda a definir metas e objetivos, além de auxiliar na tomada de decisões estratégicas. No documento deve constar plano financeiro, estratégias de marketing e um plano de ação. 10 Networking Faça networking com outros empreendedores e profissionais do setor. Isso vai te ajudar a encontrar novas oportunidades, parceiros e clientes. Participar de eventos e grupos de discussão podem ampliar essa rede de contatos. 11 Experiências Pense em como você pode entregar seus produtos de forma diferente da concorrência. As pessoas estão cada vez mais interessadas em vivenciar experiências de em suas ações de consumo. 12 Não tenha medo Não tenha medo de começar. Comece pequeno, tenha paciência e seja persistente. Lembre-se que muitos dos negócios mais bem-sucedidos começaram com pouco dinheiro e muita dedicação. “Às vezes, a gente tem medo, mas ele não pode impedir que a gente faça acontecer. Ele vai ajudar a pensar nas possibilidades e a consiga fazer as coisas com mais segurança. Surpresas vão acontecer, oportunidades vão aparecer e o que parece um desafio enorme talvez seja uma chance incrível de fazer uma mudança”, afirma Kamilla Matos.

Fonte: Sebrae e Kamilla Matos

