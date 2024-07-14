Jovem deixa emprego formal para vender doces na rua e ganhar mais no ES

Laiz Lemes criou receitas de diversos doces Crédito: Vitor Jubini

Quem frequenta a Prainha , em Vila Velha, já deve ter visto Laiz Lara Lemes dos Santos, 30 anos, passar com seu carrinho recheado de doces. Ela deixou o emprego com carteira assinada para adoçar a vida de quem frequenta os restaurantes da região com brownies, chup-chup gourmet, bolo de pote e brigadeiro. As unidades são vendidas por valores que variam de R$ 8 a R$ 15.

"Trabalhei como recepcionista e vendedora por um tempo, mas quando decidi trabalhar por conta própria e correr atrás do meu sonho, muita gente achou que eu estava doida em perder as garantias que um emprego traz" Laiz Lara Lemes dos Santos - Empreendedora

O empreendedorismo entrou na vida de Laiz por acaso, em 2019. Ela precisava de uma renda extra e foi para internet aprender a fazer doces. Primeiramente, foram os chup-chups gourmets, que eram vendidos na empresa onde trabalhava. Nos finais de semana, ela produzia para vender no Parque da Prainha, junto com brigadeiros.

“Trazia uma mesinha, mas não vendia tanto. Depois, tive a ideia de colocar os produtos em uma cesta para vender na praça da Igreja do Rosário. Isso foi dando certo até que, no ano passado, me dei conta de que havia chegado a hora de trabalhar para mim e não mais para os outros”, recorda.

Além da mudança da carteira assinada para o CNPJ , Laiz também mudou de endereço. Ela, que morava em Santa Mônica, foi para Prainha e investiu em um carrinho, como os de picolé. Há um ano, ela vive só das vendas dos doces.

"A mudança foi grande. Tenho a certeza de que tomei a melhor decisão da minha vida, pois tenho meus horários, sou dona do meu tempo. Isso foi me dando autoconfiança e autonomia muito grandes. " Laiz Lara Lemes dos Santos - Empreendedora

“Hoje, eu trabalho bem mais, mas eu tenho flexibilidade. Peguei as receitas na internet e fui adaptado do meu jeito”, acrescenta.

As vendas pelas ruas da Prainha acontecem de quarta a domingo, das 11h às 16h, para aproveitar a hora do almoço, além de alguns dias também à noite. Com uma demanda maior nos fins de semana, ela praticamente trabalha o dia todo. Para dar conta da produção, que é diária, Laiz conta com a ajuda da mãe.

"Confesso que ainda não cheguei onde quero chegar, mas já me sinto realizada. Com os doces, fui me descobrindo e criando meus produtos, conquistando o meu espaço e hoje ganho mais do que nos empregos anteriores" Laiz Lara Lemes dos Santos - Empreendedora

É claro que Laiz teve muitos erros, como na parte financeira. Para se orgnanizar melhor, ela procurou o Sebrae para fazer um planejamento do seu negócio.