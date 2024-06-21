Número de mulheres que trabalham por conta própria dobra em 10 anos no ES

O percentual de trabalhadores por conta própria e de empregadores cresceu no Espírito Santo entre os anos de 2012 e 2023. O número saiu de 17,4% para 26,3% no período, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre as mulheres, o número dobrou, nesse mesmo intervalo de 10 anos;
A pesquisa apontou também que, no Espírito Santo, o percentual de pessoas ocupadas como empregadores ou trabalhadores por conta própria em empreendimentos que estavam registrados no CNPJ passou de 25,9% para 34,8% entre 2012 e 2023.
Tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores por conta própria, o percentual de registrados no CNPJ era maior entre as mulheres do que entre os homens, segundo o IBGE.
Em 2023, 41% das mulheres ocupadas como empregadoras ou trabalhadoras por conta própria tinham registro no CNPJ, enquanto esse percentual para os homens era de 31,5%.
Analisando os trabalhadores por conta própria por sexo, verifica-se que o percentual de registrados no CNPJ, em 2023, é maior entre as mulheres (34,1%), sendo que o percentual dobrou em relação a 2012, quando o índice era de 17,4%. Entre os homens, o percentual passou de 17,5%, em 2012, para 22%, no ano passado.
Entre os empregadores, o percentual de registrados no CNPJ também é maior entre as mulheres (86,8%) do que entre os homens (77,2%).
Cai sindicalização
Outro dado apresentado pelo IBGE é sobre associação a sindicatos. Em 2012, no Espírito Santo, havia 1,806 milhão de pessoas ocupadas, das quais 23,2% (419 mil pessoas) estavam associadas a algum sindicato. Já em 2023, havia 2,036 milhões de pessoas ocupadas e a taxa de sindicalização caiu para 9,2% (188 mil pessoas).
A proporção de pessoas ocupadas sindicalizadas era maior entre os homens (9,7%) do que entre as mulheres (8,6%), em 2023, no Estado. Esse padrão foi observado em todos os anos da pesquisa e acompanha o movimento de queda nacional.
Queda de associados a cooperativas
Entre 2012 e 2023, a população ocupada no Espírito Santo cresceu 12,7%. Em 2023, a população ocupada no Espírito Santo atingiu o maior nível, alcançando 2,036 milhões de pessoas. Esse contingente representou acréscimo de 3,7% em relação a 2019 (1,963 milhão de pessoas) e de 12,7% na comparação com 2012 (1,806 milhão de pessoas).
O estudo apontou também que houve queda na proporção de trabalhadores associados a cooperativas. Em 2012, havia 482 mil pessoas ocupadas como empregadores ou trabalhadores por conta própria no trabalho principal. Em 2023, essa população somava 584 mil pessoas. Do total de ocupados como empregadores ou por conta própria, 8,2% eram associados à cooperativa de trabalho ou produção em 2012, proporção que se reduziu para 5,3% em 2023.