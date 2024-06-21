Número de mulheres que trabalham por conta própria dobra em 10 anos no ES

Empreendedorismo feminino: crescimento em um intervalo de 10 anos Crédito: Reprodução

O percentual de trabalhadores por conta própria e de empregadores cresceu no Espírito Santo entre os anos de 2012 e 2023. O número saiu de 17,4% para 26,3% no período, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre as mulheres, o número dobrou, nesse mesmo intervalo de 10 anos;

A pesquisa apontou também que, no Espírito Santo , o percentual de pessoas ocupadas como empregadores ou trabalhadores por conta própria em empreendimentos que estavam registrados no CNPJ passou de 25,9% para 34,8% entre 2012 e 2023.

Tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores por conta própria, o percentual de registrados no CNPJ era maior entre as mulheres do que entre os homens, segundo o IBGE.

Em 2023, 41% das mulheres ocupadas como empregadoras ou trabalhadoras por conta própria tinham registro no CNPJ, enquanto esse percentual para os homens era de 31,5%.

Analisando os trabalhadores por conta própria por sexo, verifica-se que o percentual de registrados no CNPJ, em 2023, é maior entre as mulheres (34,1%), sendo que o percentual dobrou em relação a 2012, quando o índice era de 17,4%. Entre os homens, o percentual passou de 17,5%, em 2012, para 22%, no ano passado.

Entre os empregadores, o percentual de registrados no CNPJ também é maior entre as mulheres (86,8%) do que entre os homens (77,2%).

Cai sindicalização

Outro dado apresentado pelo IBGE é sobre associação a sindicatos. Em 2012, no Espírito Santo, havia 1,806 milhão de pessoas ocupadas, das quais 23,2% (419 mil pessoas) estavam associadas a algum sindicato. Já em 2023, havia 2,036 milhões de pessoas ocupadas e a taxa de sindicalização caiu para 9,2% (188 mil pessoas).

A proporção de pessoas ocupadas sindicalizadas era maior entre os homens (9,7%) do que entre as mulheres (8,6%), em 2023, no Estado. Esse padrão foi observado em todos os anos da pesquisa e acompanha o movimento de queda nacional.

Queda de associados a cooperativas

Entre 2012 e 2023, a população ocupada no Espírito Santo cresceu 12,7%. Em 2023, a população ocupada no Espírito Santo atingiu o maior nível, alcançando 2,036 milhões de pessoas. Esse contingente representou acréscimo de 3,7% em relação a 2019 (1,963 milhão de pessoas) e de 12,7% na comparação com 2012 (1,806 milhão de pessoas).