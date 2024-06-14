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Dados do IBGE

ES tem quase 50 mil ruas sem nome e 565 mil casas sem número

Entre outros indicadores, o levantamento do IBGE revela que 101,9 mil logradouros têm nomes de "santo" no Estado
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

14 jun 2024 às 18:29

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 18:29

Rua São Paulo, em Itapuã, Vila Velha: esse é o nome mais comum para logradouros no Espírito Santo
Rua São Paulo, em Itapuã, Vila Velha: esse é o nome mais comum para logradouros no Espírito Santo Crédito: Google Maps
O endereço é algo tão inerente à rotina das pessoas que, muitas vezes, é difícil lembrar como contribui para a organização das comunidades e, mais que isso, que se trata de um recorte de cidadania. Mas, no Espírito Santo, 48,5 mil logradouros (ruas, avenidas, travessas, alamedas) não têm denominação e um a cada quatro não possui número. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que também revela os títulos mais comuns nos nomes de vias no Estado, entre outras curiosidades. 
Por aqui, o Censo 2022 apontou que são 2,1 milhões de endereços. Naquele ano, o Estado registrava 101,9 mil logradouros cujos nomes continham a palavra "São" ou "Santa". De padre a santo, passando também por professor, doutor, presidente e coronel, o IBGE os contabilizou entre os títulos mais frequentes em ruas, avenidas e outras vias capixabas.
O campeão é São Paulo, com 8,5 mil registros. Porém, muito abaixo do "sem nome", que atinge 48.506 logradouros no Espírito Santo. A falta de denominação é superior à soma dos 10 nomes mais comuns dessas áreas. Além disso, do total de endereços capixabas, 565,6 mil (26,3%) não têm numeração. 
O IBGE ressalta que os dados de endereços divulgados pelo censo podem ser utilizados, entre outras finalidades, para:
  • planejamento urbano e regional;
  • aprimoramento de políticas públicas; 
  • gestão de serviços públicos;
  • análise de padrão de ocupação e tipos de edificações;
  • análises socioeconômicas;
  • estudos de mobilidade urbana;
  • desenvolvimento de estratégias de transporte e logística;
  • amostragem de endereços para pesquisas sociais e econômicas;
  • georreferenciamento e cartografia;
  • identificação de endereços específicos. 
Os dados do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) foram divulgados nesta sexta-feira (14), reforçando ainda um levantamento já apresentado em fevereiro: o Espírito Santo tem três vezes mais espaços religiosos que escolas.  Conforme os indicadores, em 2022 havia no Estado 1,8 milhão de domicílios particulares e 2,1 mil coletivos. Entre os estabelecimentos, eram 15,7 mil religiosos frente aos 4,6 mil de ensino. 
ES tem quase 50 mil ruas sem nome e 565 mil casas sem número

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