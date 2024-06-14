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Empodera+

Ministro lança projeto para criação de emprego para pessoas LGBTQIA+ no ES

Solenidade de assinatura contou com a presença de Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos; Espírito Santo é um dos primeiros Estados do Brasil a receber programa
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

14 jun 2024 às 15:01

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 15:01

Solenidade no Palácio Anchieta reuniu autoridades e representantes de movimentos sociais
Solenidade no Palácio Anchieta reuniu autoridades e representantes de movimentos sociais Crédito: João Barbosa
O projeto-piloto Empodera+ chegou ao Espírito Santo. A partir de uma parceria entre o governo do Estado e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), assinada na manhã desta sexta-feira (14), o programa tem o objetivo de implementar políticas públicas contra o preconceito e a discriminação e para a promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Entre as principais  ações, está a geração de emprego e oferta de qualificação profissional, de modo que sejam incluídas no mercado de trabalho. 
Em evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, pontuou a importância da chegada do programa ao Estado, que é um dos primeiros do país a contar com a aplicação das medidas. Além do Espírito Santo, Ceará, Maranhão, Pará e Rio Grande do Sul também contam com a iniciativa.
"Não é possível falar de desenvolvimento e estruturas necessárias ao povo brasileiro, se a gente não tiver as pessoas respeitadas, com vida digna e podendo ser quem elas querem ser", disse Silvio, salientando que o Empodera+ materializa o cuidado que o governo federal, em conjunto com o governo do Estado, quer ter com as pessoas.
“É importante a aplicação dessas políticas para oportunidade de emprego e ensino, pois, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, não existe economia sem gente. O que mais vem acontecendo é que as pessoas trabalham e aguardam apenas para trabalhar no dia seguinte, mas, com o programa, queremos fazer, pelas pessoas que sofrem, o que queremos que seja feito por todos os brasileiros, sem discriminação”, frisou.
Silvio Almeida pontuou a importância da aplicação do programa no Espírito Santo
Silvio Almeida pontuou a importância da aplicação do programa no Espírito Santo Crédito: João Barbosa
"O Brasil não tem outra saída a não ser respeitar os direitos humanos. Sem isso, não vamos conseguir criar um país que de fato atenda a todos"
Silvio Almeida - Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania
Na ocasião, a secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat, também pontuou os próximos passos após a assinatura do acordo com estratégias para pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexo e assexuais em situação de vulnerabilidade social no Espírito Santo.
“Estamos em uma sequência histórica de orçamento e trabalho com políticas públicas voltadas ao grupo LGBTQIA+. O Empodera+, além da geração de oportunidades, também faz parte de um sistema contra a violência”, pontuou

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Aplicação do programa no ES

Nara Borgo, secretária de Estado de Direitos Humanos, explicou que a aplicação das políticas começa em aproximadamente dois meses no Espírito Santo, onde o grupo LGBTQIA+ pode buscar informações sobre o Empodera+ na Casa dos Direitos, situada no Centro de Vitória. "Aqui no Espírito Santo, vamos oferecer a oportunidade de qualificação profissional e também de ensino."
"Por conta de uma série de preconceitos, as pessoas do grupo LGBTQIA+ podem até ter um bom currículo, mas não são recebidas no mercado em virtude da orientação sexual ou da identidade de gênero. Isso vai mudar"
Nara Borgo - Secretaria de Estado de Direitos Humanos
“Além disso, a gente vai ter uma equipe psico-social, com pedagogo, psicólogo e assistente social, para dar esse reforço psicológico. Essas pessoas precisam disso, porque às vezes elas passaram tanto tempo sofrendo discriminação que elas também precisam de uma melhoria na saúde mental”, complementou.
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