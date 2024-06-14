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IR 2024

IR 2024: 37 mil no ES estão na malha fina; o passo a passo para resolver

No Espírito Santo, um total de 818.086 contribuintes enviaram a declaração dentro do prazo, encerrado na última sexta-feira (31)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 jun 2024 às 13:55

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 13:55

Como receber a restituição do Imposto de Renda no 1° lote
Como receber a restituição do Imposto de Renda no 1° lote Crédito: Arte/Geraldo Neto
Com a temporada do Imposto de Renda 2024 encerrada no último dia 31 de maio, a Receita Federal recebeu 818.086 declarações de contribuintes do Espírito Santo. E, desse total, 37.995 estão na malha fina, o que equivale a 4,64% das declarações, segundo informações da Receita. 
Segundo o auditor fiscal Juliano Gama, da Delegacia da Receita Federal de Vitória, os contribuintes que caíram na malha fina já podem verificar a pendência existente que impediu o processamento da declaração enviada. Para isso, basta acessar o link Meu Imposto de Renda no portal da Receita Federal ou para dispositivos móveis (celulares e tablets).
No mesmo sistema, o contribuinte pode consultar as suas pendências e verificar o motivo. Para isso, é preciso clicar no serviço "Pendências de malha".
Juliano Gama orienta que, caso a declaração esteja com informações erradas, o contribuinte faça a retificação, usando o programa ou de forma on-line, por meio da conta gov.br. 

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Confira o passo a passo
  • Como consultar: Para consultar a situação é só acessar a sua declaração pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível na internet ou no celular. 
  • Acesso: Pode ser feito com certificado digital e senha, ou com os mesmos dados utilizados para acessar o portal Gov.br, do governo federal.
  • No Extrato da DIRPF, você pode consultar suas pendências, acessando o serviço "Pendências de malha", que vai informar o motivo pelo qual a sua declaração foi retida.
  • Retificação: Se a declaração está em malha, pode ter sido cometido algum erro no preenchimento ou o contribuinte pode ter deixado de informar alguma coisa. Dessa forma, é possível fazer a retificação da declaração, desde que ainda não tenha recebido o termo de intimação. 
  • Como reajustar: Se você teve algum erro identificado pela Receita Federal, nesse campo, estarão as orientações.
  • Informações: Mas se o contribuinte considera que todas as informações estão corretas, ou que a pendência da declaração depende da apresentação de documentos, pode entregar voluntariamente a documentação que comprova as informações prestadas na declaração, por meio do aplicativo, em formato digital.
Mas, se as informações declaradas estiverem corretas, o auditor explicou que o contribuinte precisa esperar até janeiro de 2025  para prestar as informações, visto que ainda não está aberta a entrega dos documentos. Esse processo também será feito em modelo virtual, sem a necessidade de se deslocar até uma agência da Receita. 
Segundo informações da Receita, os documentos serão analisados e, se comprovarem as informações, a declaração sairá da malha fiscal e seguirá o processamento normal. Por isso, o órgão orienta que é importante apresentar todos os documentos que comprovem as informações declaradas, e não apenas os relativos às pendências.
Enquanto a declaração estiver em análise na malha, o contribuinte não recebe a restituição do Imposto de Renda.

O que leva à malha fina?

A Receita Federal detalha que a Declaração de Imposto de Renda enviada pelo contribuinte é analisada pelos sistemas do órgão. Assim, são verificadas as informações declaradas e comparadas com as fornecidas por outras entidades, que também entregam declarações à Receita, como empresas, instituições financeiras, planos de saúde e outros.
A divergência das fontes pagadoras ou omissão de valores recebidos, como salário, valor de aluguel ou outro recebimento com incidência de imposto, pode levar o contribuinte para a malha fiscal. 

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