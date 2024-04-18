Declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação

Na hora de preencher os dados para a elaboração do Imposto de Renda 2024, é preciso ter cuidado e ficar atento às informações, já que pequenos deslizes cometidos pelos contribuintes não passam despercebidos pela Receita Federal . Qualquer dado incorreto pode levar o contribuinte para a malha fina.

Até agora, mais de 287 mil moradores do Espírito Santo já enviaram a declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal. Se você ainda não está nessa lista, o prazo para envio das informações vai até o dia 31 de maio. Portanto, dentre desse período, é importante organizar todos os documentos necessários — evitando deixar para a última hora — e ficar atento às regras.

Quem cai na malha fiscal, como também é conhecida, geralmente é chamado pela Receita para comprovar informações enviadas. E quem tem dinheiro a ser restituído não recebe até a análise ser finalizada.

Segundo o órgão, quando o contribuinte envia a declaração, o sistema verificada as informações fornecidas e compara com os dados disponibilizados por outras entidades que também entregam declarações à Receita, como empresas, instituições financeiras e planos de saúde.

Your browser does not support the audio element. IR 2024: entenda o que leva o contribuinte a cair na malha fina

Ainda segundo a Receita, se for encontrada alguma diferença entre as informações declaradas e as apresentadas pelas outras instituições, a declaração será separada para uma análise mais profunda.

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES), Walterleno Noronha, uma das razões que levam o contribuinte para a malha fiscal é divergência das fontes pagadoras ou omissão de valores recebidos, como salário, valor de aluguel ou outro recebimento com incidência de imposto.

Uma dica do contador é usar a declaração pré-preenchida, o que evita divergências nas informações. Mesmo assim, é importante conferir as informações, ele ressalta. Confira abaixo o que mais pode levar a declaração cair na malha fina.

O que leva à malha fina?

Omissão de rendimentos: Deixar de declarar alguma fonte pagadora no ano-base da declaração pode levar o contribuinte para a malha fiscal. Nisso se enquadra deixar de incluir algum salário, valor de aluguel, recebimento de autônomo ou algum processo judicial recebido. Se uma das partes manda a informação, por exemplo quem pagou, e a outra (quem recebeu) não inclui o valor recebido, a divergência é motivo para cair na malha fiscal.

Declaração de despesas médicas indevidas: Declarações incorretas ou inexistentes de despesas com saúde também podem levar também o contribuinte a se explicar à Receita, visto que são dedutíveis, ou seja, podem reduzir o valor do imposto. A orientação é declarar o valor que o contribuinte tem no recibo ou nota fiscal, e a Receita vai cruzar informações declaradas pelos médicos ou serviços de saúde.

Dependentes: Um outro motivo para cair na malha fina é declarar uma pessoa como dependente que já não se enquadra nessa característica. Se incluir, por exemplo, um filho com mais de 21 anos (limite sobe para 24 anos caso esteja na faculdade), ele já não pode mais ser dependente, o que é motivo para cair na malha fiscal.