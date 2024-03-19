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Como usar a declaração pré-preenchida no Imposto de Renda 2024

Ao utilizar essa opção, o contribuinte inicia o processo com vários dos campos já preenchidos, tem menos chance de erros e passar a ter prioridade de receber restituição

Publicado em 19 de Março de 2024 às 15:05

Públicado em 

19 mar 2024 às 15:05
Blog do IR

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Declaração do Imposto de Renda
Declaração do Imposto de Renda: prazo para a entrega vai até 31 de maio Crédito: Divulgação
Já foi dada a largada para o contribuinte fazer a declaração do Imposto de Renda 2024. E quem quiser pode acertar as contas com o Leão baixando a declaração pré-preenchida. 
Com essa opção, o contribuinte inicia o processo com vários dos campos já preenchidos. Por exemplo, informações de rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais são importadas da declaração do ano anterior, do carnê-leão e das declarações de terceiros, como fontes pagadoras, imobiliárias ou serviços médicos.
Além da facilidade, aqueles que usam a declaração pré-preenchida têm prioridade na hora de receber a restituição, segundo a Receita Federal.

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Em 2023, 24% das declarações enviadas no Brasil foram no modelo pré-preenchido. No Espírito Santo, o percentual foi um pouco maior (veja abaixo). 

26%

DOS CONTRIBUINTES DO ES USARAM A DECLARAÇÃO PRÉ-PREENCHIDA EM 2023
A opção por esse modelo mais que triplicou em um ano, pois, em 2022, 8% dos capixabas fizeram dessa forma.
Uma das vantagens desse tipo de declaração é a agilidade. Para fazer a declaração pré-preenchida, é preciso que o contribuinte tenha conta Gov.br com nível ouro ou prata.
“Dessa forma, é possível diminuir as chances de erros na declaração, além de ganhar tempo para os cidadãos, já que as informações constantes no Informe de Rendimentos já estarão no banco de dados da Receita, tudo bem-organizado no programa de declaração anual”, explica o secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Rogério Mascarenhas.
Para a empresária contábil Ana Rita Nico, o uso da pré-preenchida também diminui a chance de o contribuinte cair na malha fina, já que as informações já vêm das origens, como a fonte pagadora. Outra vantagem, segundo ela, é que os contribuintes que usam essa modalidade têm prioridade no recebimento da restituição.
O prazo para envio do Imposto de Renda vai até 31 de maio. E, na hora de usar a pré-preenchida, é preciso ficar atento e conferir todos os dados, pois a responsabilidade do envio é do contribuinte.
Como usar a pré-preenchida?
  • Ao optar por esse modelo, diversos campos já estão preenchidos no início da declaração. Dessa forma, o contribuinte deve conferir as informações e eventualmente corrigir. É necessário ter uma conta no gov.br de nível prata ou ouro. 
  • Ao baixar o programa do Imposto de Renda, é só clicar na barra "nova". 
  • Nas três opções seguintes, é só clicar na primeira, no campo "Iniciar declaração a partir da pré-preenchida".
Restituição
O calendário de restituições começa em 31 de maio e se estende até 30 de setembro, distribuído em cinco lotes, beneficiando inicialmente os idosos, as pessoas com deficiência, os portadores de moléstias graves, os professores e aqueles que optarem pela declaração pré-preenchida ou pela restituição via Pix.
  • Primeiro lote: 31 de maio;
  • Segundo lote: 28 de junho;
  • Terceiro lote: 31 de julho;
  • Quarto lote: 30 de agosto;
  • Quinto e último lote: 30 de setembro.

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