Imposto de Renda: como ser um dos primeiros a receber a restituição

Saiba a ordem de prioridade para receber o dinheiro do imposto de volta e confira dicas para tentar estar entre os primeiros da lista

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2024 começa na sexta-feira (15) e vai até 31 de maio. O último dia do prazo é o mesmo marcado para ser pago o primeiro lote da restituição.

Quer ser um dos primeiros a receber o dinheiro de volta do Leão? Uma das maneiras de acelerar o pagamento é enviar tudo certinho logo nas primeiras horas do primeiro dia de envio. Confira no vídeo mais dicas de como receber a restituição no primeiro lote.