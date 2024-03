Temporada do IR 2024 começa nesta sexta (15); saiba se você precisa declarar

Chegou a hora de prestar contas ao Leão. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda começa nesta sexta-feira (15) e vai até o dia 31 de maio, com algumas novidades. Entre elas está o piso do valor para declarar, que aumentou este ano depois que a Receita Federal ampliou a faixa de isenção para a cobrança do tributo.

A partir de agora, é obrigado a prestar contas com o Fisco o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 referente ao ano-base de 2023. Na declaração do ano passado, esse valor era de R$ 28.559,70.

De acordo com o supervisor do programa do IRPF, houve ainda a atualização do limite de obrigatoriedade para bens. “Quem tinha, até o final do ano-calendário, posse ou propriedade de bens até R$ 300 mil estava obrigado a declarar o imposto. Este ano, esse limite aumentou para R$ 800 mil. Esse valor foi a correção simples da tabela pela inflação do período”, explica Fonseca.