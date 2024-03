Programa da declaração do Imposto de Renda 2024 já está liberado; veja como baixar

Receita Federal liberou o download terça-feira (12); prazo para envio começa na próxima sexta (15) e vai até 31 de maio

Em nota, o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, informou que a antecipação do acesso ao programa permite ao contribuinte a possibilidade de verificar as informações necessárias e, se for o caso, levantar documentações que porventura sejam necessárias.