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Imposto de Renda

Mais de 227 mil declarações do Imposto de Renda são enviadas na primeira hora

Modelo pré-preenchido foi usado por 44,7% de quem já entregou os dados; prazo vai até 31 de maio

Publicado em 15 de Março de 2024 às 10:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2024 às 10:37
Mais de 227 mil declarações foram entregues na primeira hora do prazo de envio do Imposto de Renda 2024. A parcial foi divulgada na manhã desta sexta-feira (15) pela Receita Federal.
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O prazo foi aberto às 8h e vai até às 23h59 de 31 de maio. Na primeira hora, 227.592 documentos de contribuintes chegaram na base de dados da Receita.
Como comparação, em todo o primeiro dia do prazo em 2022 foram entregues 372.419 declarações. Ou seja, em uma hora neste ano o número já chegou a quase dois terços do que foi entregue em todo o primeiro dia de 2022.
De acordo com a Receita, uma das explicações pode ser o uso da declaração pré-preenchida, que foi utilizada em 44,7% dos documentos enviados. No ano passado, o recurso foi adotado por 23,9% dos contribuintes.
O recurso traz dados que são enviados por bancos, hospitais, médicos, cartórios de imóveis, exchanges, financeiras e até de aeronaves, que chegam ao sistema da Receita através das fontes pagadoras. Segundo a Receita, mais de 30% dos declarantes em 2023 fizeram o seu acerto em 30 minutos, usando este modelo.
Porém, em 2024, há uma novidade. É preciso ter a conta ouro ou prata no portal gov.br para ter acesso às informações pré-preenchidas. Em 2023, era possível ter acesso aos dados pré-preenchidos com a conta bronze também. Clique aqui para saber como criar a conta e atingir o nível exigido.
A expectativa da Receita é receber 43 milhões de declarações neste ano, o que superaria o recorde do ano passado, que foi de 41,1 milhões. Quem entregar após o prazo, pagará multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.
Nesta primeira hora, o estado de São Paulo liderou os envios, com 67.453, sendo 43% usando a pré-preenchida. Minas Gerais vem em segundo lugar, com 20.194, seguido por Rio de Janeiro (19.844), Paraná (12.079) e Bahia (11.354).
O estado com menos entregas foi Roraima, com 329, seguido por Acre (552) e Amapá (872), os únicos abaixo de mil declarações.
De acordo com a Receita, a média de idade de quem entregou os dados é de 46 anos. Os homens foram responsáveis por 63,3% das declarações, enquanto as mulheres são 36,7%. O computador foi a plataforma escolhida por 82% de quem já entregou, enquanto o uso do portal e-CAC foi adotado por 12% e o celular por 6%.
O uso do aplicativo Meu Imposto de Renda teve um atraso de 30 minutos e só foi liberado por volta das 8h30.

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