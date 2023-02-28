IR 2023: declaração pré-preenchida reduz risco de cair na malha fina

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Prazo de início e fim

O prazo para liberação do download do programa será 15 de março. Essa também será a data para o início do envio das declarações, que vai até 31 de maio. Nos anos anteriores, o programa era disponibilizado no início de março, sendo a entrega permitida até o último dia de abril.

02

Declaração pré-preenchida

A declaração pode ser feita a partir da instalação de programa específico no computador ou realizando o preenchimento on-line pelo site da Receita Federal, aplicativo ou portal e-CAC. A modalidade pré-preenchida estará disponível para todos os cidadãos que possuem cadastro na plataforma Gov.br, com níveis prata ou ouro. Para mais detalhes, leia a coluna “Conheça o aplicativo Gov.br e acesse serviços sem enfrentar filas" . De acordo com a RFB, o uso desse tipo de declaração reduz os riscos de cair na malha fina, uma vez que não é mais necessário digitar todos os dados, diminuindo as chances de erros. Nesse caso, ao optar pelo uso dessa modalidade, você deverá conferir as informações e ajustá-las, se necessário, sendo possível incluir, excluir ou alterar qualquer informação. Além de mais ágil e seguro, a expectativa é de que o uso da declaração pré-preenchida também contribua para a consistência e qualidade dos dados prestados pelas fontes pagadoras, bancos, clínicas médicas, dentre outros.

03

Restituição por Pix

Outra novidade neste ano é o uso do Pix para recebimento da restituição do IRPF. Entretanto, a única chave aceita será o CPF, que deve ser o do titular da declaração. O uso do Pix para recebimento da restituição reduz erros nas informações dos dados bancários para a restituição, como banco, agência, conta e dígito verificador, além de incentivar e ampliar o uso desse meio de pagamento.

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Prioridade para restituição

Quem tem pressa para receber a restituição do IRPF deve ficar atento aos prazos de entrega e às regras de prioridade para restituição. Quanto mais rápido enviar a declaração, maior a probabilidade de receber a restituição. Normalmente, o 1º lote de restituição contempla as prioridades legais, como idosos, deficientes e professores, mas, neste ano, contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix também terão prioridade em relação aos demais.

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Cronograma de restituição