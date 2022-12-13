Quer pagar menos Imposto de Renda? A previdência privada é sua aliada

Planejar a aposentadoria para ter renda suficiente na velhice sem depender da Previdência Social é fundamental para evitar um rombo financeiro quando essa merecida hora chegar. E o melhor é saber que, com um plano de previdência complementar, você pode alcançar esse objetivo e, ainda, reduzir seu imposto a pagar ou aumentar seu valor a restituir na declaração anual de Imposto de Renda (IR).
O sistema de Previdência Social tem sofrido recorrentes alterações de regras, como idade mínima e tempo de contribuição exigidos para se aposentar, o que torna cada vez mais distante o acesso ao benefício. Por isso, é importante apostar em estratégias mais seguras e rentáveis para a aposentadoria.
Conseguir poupar dinheiro e incluir um valor mensal destinado para a aposentadoria no planejamento financeiro são os primeiros passos para ter uma renda complementar, quando o futuro chegar. Especialistas recomendam destinar pelo menos 10% da sua renda para investir com objetivo na aposentadoria. Porém, saiba que o mais importante é tomar a decisão de começar, com o valor que for possível.
E, para ficar ainda melhor, existem opções de previdência privada que possibilitam o abatimento do valor contribuído no seu Imposto de Renda. Ou seja, você poupa agora, investe no seu futuro e ainda reduz seu imposto a pagar – ou aumenta seu valor de restituição.
Entenda mais sobre as opções de previdência privada:
O que é preciso para usufruir desse benefício tributário?
Você pode procurar o seu gerente ou um especialista em previdência para te ajudar a escolher o melhor plano para o seu perfil e obter informações detalhadas sobre os aspectos tributários, os tipos de planos e taxas.
Investir em uma previdência privada antes do final deste ano pode te ajudar a pagar menos IR em 2023, além de contribuir para sua saúde financeira na velhice. O seu futuro começa hoje.