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Investimento no futuro

Quer pagar menos Imposto de Renda? A previdência privada é sua aliada

Previdência privada pode te ajudar a não depender da aposentadoria pública no futuro e, ainda, diminuir a mordida do leão no seu Imposto de Renda

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 09:47

Públicado em 

13 dez 2022 às 09:47
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

previdência privada; investimentos; aposentadoria
Veja o que é preciso para reduzir o imposto de renda com a previdência privada Crédito: Visual Generation / Getty Images/iStockphoto
Planejar a aposentadoria para ter renda suficiente na velhice sem depender da Previdência Social é fundamental para evitar um rombo financeiro quando essa merecida hora chegar. E o melhor é saber que, com um plano de previdência complementar, você pode alcançar esse objetivo e, ainda, reduzir seu imposto a pagar ou aumentar seu valor a restituir na declaração anual de Imposto de Renda (IR).
O sistema de Previdência Social tem sofrido recorrentes alterações de regras, como idade mínima e tempo de contribuição exigidos para se aposentar, o que torna cada vez mais distante o acesso ao benefício. Por isso, é importante apostar em estratégias mais seguras e rentáveis para a aposentadoria.
Conseguir poupar dinheiro e incluir um valor mensal destinado para a aposentadoria no planejamento financeiro são os primeiros passos para ter uma renda complementar, quando o futuro chegar. Especialistas recomendam destinar pelo menos 10% da sua renda para investir com objetivo na aposentadoria. Porém, saiba que o mais importante é tomar a decisão de começar, com o valor que for possível.
E, para ficar ainda melhor, existem opções de previdência privada que possibilitam o abatimento do valor contribuído no seu Imposto de Renda. Ou seja, você poupa agora, investe no seu futuro e ainda reduz seu imposto a pagar – ou aumenta seu valor de restituição.
Entenda mais sobre as opções de previdência privada:

01

PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre)

É um tipo de previdência privada que oferece benefícios fiscais para aqueles que realizam aportes mensais, com a possibilidade de abater o montante aportado da base de cálculo do Imposto de Renda, no limite de até 12% da renda bruta tributável. Isso significa que você irá pagar menos IR agora, colocar o dinheiro para render e só acertar as contas com o leão lá na frente

02

VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre)

É outra opção de previdência privada, indicada para quem declara o IR pelo modelo simplificado, ou seja, não consegue aproveitar dos benefícios fiscais oferecidos pelo PGBL, já que essa modalidade não prevê a possibilidade de abatimento de despesas. O diferencial do VGBL é que o IR só incide sobre o valor dos rendimentos e no momento do resgate do investimento
O que é preciso para usufruir desse benefício tributário?
  •  Ser contribuinte ou aposentado pelo INSS;
  • Realizar contribuições para planos da modalidade PGBL;
  • Realizar a declaração de Imposto de Renda na forma completa;
  • Respeitar o limite máximo de contribuição de 12% de sua Renda Bruta Tributável para abatimento da base de cálculo de IR.
Você pode procurar o seu gerente ou um especialista em previdência para te ajudar a escolher o melhor plano para o seu perfil e obter informações detalhadas sobre os aspectos tributários, os tipos de planos e taxas.
Investir em uma previdência privada antes do final deste ano pode te ajudar a pagar menos IR em 2023, além de contribuir para sua saúde financeira na velhice. O seu futuro começa hoje.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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Aposentadoria Imposto de Renda Previdência
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