Confira prazos de pagamento do 13° salário e como utilizá-lo com eficiência

01
Coloque as contas em dia
Se você está com alguma conta atrasada, utilize esse dinheiro extra para quitar esse débito. Busque renegociar com o credor e priorize o pagamento de dívidas mais caras, como as dos cartões de crédito e as do cheque especial.
02
Lembre-se dos gastos extras
Revise os seus gastos, coloque tudo no papel e lembre-se de considerar os gastos extras que normalmente acontecem em dezembro e janeiro, como despesas com as festas de final de ano, além de IPTU, IPVA, renovação de matrícula da faculdade e compra de material escolar para as crianças. Se for necessário, reserve parte da gratificação para esses gastos e, assim, começar o ano no azul.
03
Comece a sua reserva de emergência
Se as contas estão em dia, mas você ainda não possui reserva de emergência, essa é uma ótima oportunidade para começar e garantir uma reserva financeira para utilizar em imprevistos. Você também pode usar o 13º para reconstituir sua reserva de emergência, caso a tenha usado durante o ano.
04
Invista parte do 13º salário
Caso sua reserva de emergência esteja garantida, você pode investir sua grana extra. Defina seus objetivos e, para começar, busque investimentos de menor risco e alta liquidez, como aplicações de Renda Fixa e CDB de liquidez diária. Outra opção interessante é o Tesouro Direto, títulos públicos garantidos pelo Governo Federal.