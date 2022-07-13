Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro

3 dicas para praticar educação financeira com seus filhos

Saiba como estimular as crianças para que se tornem adultos conscientes financeiramente. É na infância que aprendemos valores que levamos por toda a vida

Públicado em 

13 jul 2022 às 10:40
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Com que idade posso começar a falar sobre dinheiro com o meu filho? Como abordar esse assunto? Muitas vezes, falar de dinheiro é um tabu e há muitas dúvidas sobre como educar financeiramente as crianças.
Ensinar as crianças a ter um relacionamento saudável com o dinheiro é fundamental e determinante para que se tornem adultos conscientes financeiramente, pois é na infância que aprendemos valores que levamos por toda a vida.
Não existe uma fórmula mágica! É importante que as crianças participem do orçamento da casa, entendam a importância do trabalho e saibam quando é possível comprar e quando é necessário economizar.
Não se trata de apenas acumular dinheiro ou saber fazer contas, mas sim de utilizá-lo de forma consciente, de acordo com cada realidade financeira.

Confira 3 dicas para iniciar a educação financeira com as crianças:

Ensine sobre poupar e utilize a mesada para isso

Brincar é uma das melhores maneiras das crianças aprenderem. Portanto, incluir a abordagem sobre finanças nesses momentos pode ser bastante efetivo. É possível utilizar brinquedos como uma caixa registradora e utilizar notas de dinheiro e cartões fictícios. Outra opção é usar o lúdico por meio de brincadeiras simulando um supermercado ou uma loja, explorando ações de compra e venda, definir os preços para os itens e utilizar notas que podem ser confeccionadas por vocês, durante a brincadeira. Para crianças maiores, jogos de tabuleiro como Banco Imobiliário ou Jogo da Vida também são ótimas oportunidades para aprender conceitos financeiros de forma leve, enquanto se divertem.
Convide seu filho para participar de uma decisão financeira. A ida ao supermercado pode ser uma oportunidade de aprendizado: durante as compras, você pode definir um valor e pedir para que a criança te ajude na escolha de alguns itens. Além de demonstrar que é preciso selecionar os itens para não ultrapassar o valor definido, seu filho se sentirá importante em fazer parte de todo esse processo. Também vale a pena envolver as crianças na escolha e no pagamento de presentes de aniversário, por exemplo.
Muitas vezes, a mesada é o primeiro contato real das crianças com o dinheiro e pode ser uma estratégia educativa pois, ao ter a sua própria grana, a criança começa a entender, na prática, o seu valor. Crianças muito pequenas ainda não estão preparadas para lidar com o dinheiro. Por isso, especialistas indicam que a partir dos 6 anos a mesada já pode ser introduzida, de preferência com periodicidade semanal, pois nessa faixa etária as crianças ainda não possuem total noção de tempo. A partir dos 9 anos, a periodicidade já pode ser alterada para quinzenal e, com 12, para mesada mensal. Cabe à cada família definir o montante ideal que se adeque ao orçamento, sem excessos e observando as necessidades de cada idade. E caso você opte pela mesada, cumpra a frequência, a data e a quantia combinadas, para que a criança possa planejar seus gastos, se organizar e ter controle do seu orçamento.
Mais importante do que dar mesada, é auxiliar a criança na organização dos gastos e definição de prioridades. Ela deve ficar livre para decidir o destino do dinheiro, porém você pode mostrar para a criança que se ela conseguir poupar uma parte por certo tempo, poderá utilizá-lo para comprar coisas de maior valor posteriormente.
Umas das maneiras de poupar o dinheiro é guardá-lo no cofrinho
Umas das maneiras de poupar o dinheiro é guardá-lo no cofrinho Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Por fim, tenha a consciência de que as crianças se espelham nos adultos e, por isso, é necessário dar exemplo aos filhos.
É importante que as crianças percebam o uso do dinheiro com consciência no ambiente familiar para que as chances de aprendizado aumentem e se tornem adultos conscientes financeiramente.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Inadimplência aumentou: confira alternativas para quitar dívidas

Entenda por que é importante ter uma reserva de emergência

Como a portabilidade de crédito pode ajudar a economizar dinheiro

Como funciona a portabilidade de salário e quem pode solicitá-la

5 passos para renegociar dívidas, organizar as finanças e sair do vermelho

Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

Tópicos Relacionados

dinheiro Crianças Educação Financeira Isis Parteli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados