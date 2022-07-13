3 dicas para praticar educação financeira com seus filhos

Brincar é uma das melhores maneiras das crianças aprenderem. Portanto, incluir a abordagem sobre finanças nesses momentos pode ser bastante efetivo.
É possível utilizar brinquedos como uma caixa registradora e utilizar notas de dinheiro e cartões fictícios. Outra opção é usar o lúdico por meio de brincadeiras simulando um supermercado ou uma loja, explorando ações de compra e venda, definir os preços para os itens e utilizar notas que podem ser confeccionadas por vocês, durante a brincadeira.
Para crianças maiores, jogos de tabuleiro como Banco Imobiliário ou Jogo da Vida também são ótimas oportunidades para aprender conceitos financeiros de forma leve, enquanto se divertem.
Convide seu filho para participar de uma decisão financeira. A ida ao supermercado pode ser uma oportunidade de aprendizado: durante as compras, você pode definir um valor e pedir para que a criança te ajude na escolha de alguns itens.
Além de demonstrar que é preciso selecionar os itens para não ultrapassar o valor definido, seu filho se sentirá importante em fazer parte de todo esse processo.
Também vale a pena envolver as crianças na escolha e no pagamento de presentes de aniversário, por exemplo.
Muitas vezes, a mesada é o primeiro contato real das crianças com o dinheiro e pode ser uma estratégia educativa pois, ao ter a sua própria grana, a criança começa a entender, na prática, o seu valor.
Crianças muito pequenas ainda não estão preparadas para lidar com o dinheiro. Por isso, especialistas indicam que a partir dos 6 anos a mesada já pode ser introduzida, de preferência com periodicidade semanal, pois nessa faixa etária as crianças ainda não possuem total noção de tempo. A partir dos 9 anos, a periodicidade já pode ser alterada para quinzenal e, com 12, para mesada mensal.
Cabe à cada família definir o montante ideal que se adeque ao orçamento, sem excessos e observando as necessidades de cada idade. E caso você opte pela mesada, cumpra a frequência, a data e a quantia combinadas, para que a criança possa planejar seus gastos, se organizar e ter controle do seu orçamento.