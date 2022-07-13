3 dicas para praticar educação financeira com seus filhos

Ensine sobre poupar e utilize a mesada para isso

Brincar é uma das melhores maneiras das crianças aprenderem. Portanto, incluir a abordagem sobre finanças nesses momentos pode ser bastante efetivo. É possível utilizar brinquedos como uma caixa registradora e utilizar notas de dinheiro e cartões fictícios. Outra opção é usar o lúdico por meio de brincadeiras simulando um supermercado ou uma loja, explorando ações de compra e venda, definir os preços para os itens e utilizar notas que podem ser confeccionadas por vocês, durante a brincadeira. Para crianças maiores, jogos de tabuleiro como Banco Imobiliário ou Jogo da Vida também são ótimas oportunidades para aprender conceitos financeiros de forma leve, enquanto se divertem.

Convide seu filho para participar de uma decisão financeira. A ida ao supermercado pode ser uma oportunidade de aprendizado: durante as compras, você pode definir um valor e pedir para que a criança te ajude na escolha de alguns itens. Além de demonstrar que é preciso selecionar os itens para não ultrapassar o valor definido, seu filho se sentirá importante em fazer parte de todo esse processo. Também vale a pena envolver as crianças na escolha e no pagamento de presentes de aniversário, por exemplo.