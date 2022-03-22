5 passos para renegociar dívidas, organizar as finanças e sair do vermelho

01

O primeiro passo é se organizar

Relacione todas as suas dívidas e faça uma lista de tudo o que você deve: cartões de crédito, empréstimo, financiamento, cheque especial, carnês e boletos. Isso vai te ajudar a ter uma visão mais abrangente em relação às suas pendências financeiras, para se reorganizar.

02

Priorize o essencial e busque combater os gastos por impulso

Registre os seus gastos diariamente, assim será mais fácil entender aquilo que pode ser cortado. Em momentos de crise, se concentre apenas em gastos essenciais, de forma a quitar as dívidas o mais breve possível. Para isso, faça sempre o exercício de pensar: eu preciso mesmo adquirir isso? Tenho dinheiro suficiente para isso? Posso deixar para comprar isso depois? Qual o impacto dessa compra no meu orçamento?

03

Procure quitar primeiro as dívidas mais caras

Após relacionar todas as suas dívidas, priorize o pagamento das dívidas que possuem uma taxa de juros mais alta, como cartão de crédito e cheque especial.

04

Use as rendas extras para quitar dívidas

Uma estratégia importante para eliminar as dívidas é utilizar a renda extra para pagamentos de dívidas, como 13º salário ou restituição de imposto de renda, por exemplo.

05

Procure os seus credores e renegocie suas dívidas