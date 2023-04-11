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Planejamento familiar

Confira 4 dicas para organizar a vida financeira a dois

Há diversas formas de dividir as despesas entre o casal, mas falar sobre dinheiro é o principal segredo para a organização financeira conjugal

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 08:53

Públicado em 

11 abr 2023 às 08:53
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

É muito comum, ao decidir pela construção de um futuro em conjunto, que o casal planeje a cerimônia do casamento, pense no local onde pretende morar e até sobre o momento adequado para a chegada dos filhos. E, nesse momento, também surgem muitas dúvidas sobre a melhor forma de organizar as finanças: “É melhor ter conta conjunta ou individual?”, “Quem ganha mais, paga mais?” ou “Quanto cada um deve economizar?”.
De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e com o Banco Central do Brasil (BCB), de 2019, 21% dos entrevistados só fala sobre dinheiro com seu cônjuge quando a situação financeira não está boa e 15% nem sequer falam sobre o assunto.
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O casal precisa conversar sobre as finanças e definir o planejamento familiar Crédito: Shutterstock
E para não precisar esconder compras visando evitar brigas ou conflitos no ambiente familiar, falar sobre o dinheiro do casal é a melhor estratégia. É a partir do diálogo que ambos poderão entender o que funciona melhor para a vida a dois: há casais que juntam todas as receitas e trata tudo como dinheiro do casal, outros que dividem proporcionalmente as despesas da casa e aqueles que preferem manter tudo separados.
Ainda de acordo com a pesquisa, a maioria dos entrevistados (51%) mantêm os ganhos em contas separadas e cada um administra suas finanças individualmente. Outros 25% possuem conta conjunta envolvendo todo o rendimento da família e, em 19% dos casos, cada familiar separa parte dos rendimentos para guardar na conta única da família e faz o que quiser com o restante do seu dinheiro.
Não há certo e errado. O casal precisa conversar sobre as finanças e definir o planejamento familiar da maneira como for melhor para ambos.

01

Conheça o orçamento familiar

O planejamento financeiro é tão importante na vida a dois quanto na vida individual, por isso, é necessário que os valores recebidos e gastos por ambos sejam levados em consideração para estabelecer um orçamento e definir o teto de gastos por mês.

02

Combine a divisão de despesas

Não há uma forma única de dividir as despesas entre um casal e a solução deve ser definida em conjunto. Se ambos trabalham e possuem renda, é importante definir qual será a contribuição de cada um para as despesas comuns da casa. Uma forma é dividir as despesas proporcionalmente à renda de cada um, mas é importante que haja diálogo para que ninguém se sinta prejudicado. Seja organizando o dinheiro em conta conjunta ou individual, o importante é que o planejamento financeiro considere também as despesas pessoais do casal, para que cada um mantenha a sua individualidade, sem a necessidade de prestar contas um ao outro a cada gasto feito.

03

Defina metas conjuntas

É importante que o casal tenha propósito e metas definidos conjuntamente e inclua no orçamento os valores que precisam ser poupados para realizar seus sonhos, como uma viagem, a compra de um imóvel ou a faculdade dos filhos. Ter metas financeiras conjuntas fortalece a relação, além de ajudar na organização das finanças e no planejamento do futuro a dois.

04

Construa uma reserva de emergência

Para não serem pegos de surpresa com imprevistos, constituir uma reserva de emergência conjunta é fundamental. O dinheiro destinado à essa reserva deve estar previsto no orçamento. Essa é a grana que vai cobrir financeiramente os acontecimentos inesperados, evitando o endividamento do casal.
O equilíbrio nas finanças de ambos é fundamental para a saúde do relacionamento, por isso, transparência e conversas frequentes sobre o assunto são essenciais.
E se o casal possui filhos, é importante incluí-los desde cedo nas conversas sobre dinheiro, para que eles tenham consciência da situação financeira da família. Perceber o uso do dinheiro com consciência no ambiente familiar contribui para que as crianças se tornem adultos conscientes financeiramente.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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