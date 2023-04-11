Confira 4 dicas para organizar a vida financeira a dois

01

Conheça o orçamento familiar

O planejamento financeiro é tão importante na vida a dois quanto na vida individual, por isso, é necessário que os valores recebidos e gastos por ambos sejam levados em consideração para estabelecer um orçamento e definir o teto de gastos por mês.

02

Combine a divisão de despesas

Não há uma forma única de dividir as despesas entre um casal e a solução deve ser definida em conjunto. Se ambos trabalham e possuem renda, é importante definir qual será a contribuição de cada um para as despesas comuns da casa. Uma forma é dividir as despesas proporcionalmente à renda de cada um, mas é importante que haja diálogo para que ninguém se sinta prejudicado. Seja organizando o dinheiro em conta conjunta ou individual, o importante é que o planejamento financeiro considere também as despesas pessoais do casal, para que cada um mantenha a sua individualidade, sem a necessidade de prestar contas um ao outro a cada gasto feito.

03

Defina metas conjuntas

É importante que o casal tenha propósito e metas definidos conjuntamente e inclua no orçamento os valores que precisam ser poupados para realizar seus sonhos, como uma viagem, a compra de um imóvel ou a faculdade dos filhos. Ter metas financeiras conjuntas fortalece a relação, além de ajudar na organização das finanças e no planejamento do futuro a dois.

04

Construa uma reserva de emergência