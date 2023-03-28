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Fidelidade

Cartão de crédito: 5 dicas de como acumular pontos e aproveitar os benefícios

Saiba como usar essa forma de pagamento e transformá-lo em benefícios para o seu bolso

Publicado em 28 de Março de 2023 às 08:57

Públicado em 

28 mar 2023 às 08:57
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

cartão de crédito é um meio de pagamento muito difundido entre os brasileiros, mas que precisa ser utilizado com planejamento para não se tornar um pesadelo. E, apesar de estar entre os grandes vilões do endividamento, utilizá-lo com consciência pode trazer benefícios para o seu bolso.
Além de permitir organizar boa parte dos gastos em um único lugar, o que facilita a gestão financeira, também possibilita o acúmulo de pontos, que é uma forma de compensar os clientes, que recebem benefícios em troca pelo uso do cartão. São os chamados programas de fidelidade, programa de vantagens ou, ainda, programa de pontos, que oferecem benefícios com objetivo de incentivar a lealdade do consumidor e melhorar o relacionamento com os clientes.
Cartões de crédito
Apenas 45% dos brasileiros com acesso à internet fazem parte de algum programa de fidelidade Crédito: Carlos Alberto Silva
O modelo mais comum é o acúmulo de pontos, que podem ser trocados por produtos, milhas aéreas, viagens, descontos em serviços de assinaturas e, até mesmo, em pagamento de contas. Outro tipo de benefício é o cashback (termo em inglês que significa “dinheiro de volta”), onde um percentual do valor da compra é revertido em crédito na própria fatura do cartão.
Apesar das vantagens, de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), apenas 45% dos brasileiros que possuem acesso à internet fazem parte de algum programa de fidelidade.
Portanto, se você não conhece muito sobre os programas de fidelidade, veja como acumular pontos e aproveitar os benefícios:

01

Entenda como funciona

Em geral, os cartões de crédito com programas de fidelidade cobram taxas ou anuidade, por isso, é importante analisar o custo-benefício para saber se vale. Os programas também costumam definir previamente a cotação para conversão dos pontos e, na maioria das vezes, os pontos são convertidos a cada dólar gasto. Entender essas regras te ajudará a acumular os pontos.

02

Fique atento à validade dos pontos

Verifique se há prazo de validade para os pontos e fique atento para que eles não expirem. Se a data de expiração estiver próxima, o ideal é que você utilize os pontos para não perdê-los. Nos casos de transferência para milhas aéreas, normalmente, você ganha pelo menos mais 2 anos de validade transferindo  seus pontos para os programas de fidelidade das companhias.

03

Troque os pontos e aproveite os benefícios

Após acumular os pontos, realize a troca pelos benefícios, que podem ser milhas aéreas ou produtos e serviços, como eletrodomésticos, eletrônicos e descontos em serviços de assinaturas, no pagamento de contas e na própria anuidade do cartão, dentre outros. Para trocar os pontos por milhas aéreas é necessário que você também possua cadastro nos programas de fidelidade da companhia de sua preferência.

04

Acompanhe as promoções de resgates de pontos

Aproveite as promoções de transferências de pontos para as companhias aéreas, que podem oferecer bônus de até 100%, ou seja, é uma oportunidade de dobrar seus pontos ao convertê-los em milhas. Participar dos programas de fidelidade das companhias aéreas também pode acelerar o acúmulo de milhas e permitir o acesso a promoções exclusivas, mas isso só vale a pena se você utilizar o programa e viajar com frequência.

05

Nunca gaste mais para ter mais pontos

Ter controle financeiro para utilização do cartão de crédito é fundamental, portanto, jamais caia na tentação de gastar mais no cartão para acumular mais pontos. Para combater os gastos por impulso, pare e pense: "eu preciso mesmo adquirir isso? Qual o impacto dessa compra no meu orçamento?". 
Você pode centralizar os seus gastos habituais no cartão de crédito, o que facilita a identificação e o controle das dívidas, mas é importante que as suas despesas sempre estejam dentro do seu orçamento mensal.
Os benefícios dos programas de fidelidade podem ser um aliado para o seu bolso, ajudando a economizar, mas é fundamental controlar e não exceder os gastos com o cartão de crédito para manter as suas finanças no azul.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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