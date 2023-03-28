Cartão de crédito: 5 dicas de como acumular pontos e aproveitar os benefícios

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Entenda como funciona

Em geral, os cartões de crédito com programas de fidelidade cobram taxas ou anuidade, por isso, é importante analisar o custo-benefício para saber se vale. Os programas também costumam definir previamente a cotação para conversão dos pontos e, na maioria das vezes, os pontos são convertidos a cada dólar gasto. Entender essas regras te ajudará a acumular os pontos.

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Fique atento à validade dos pontos

Verifique se há prazo de validade para os pontos e fique atento para que eles não expirem. Se a data de expiração estiver próxima, o ideal é que você utilize os pontos para não perdê-los. Nos casos de transferência para milhas aéreas, normalmente, você ganha pelo menos mais 2 anos de validade transferindo seus pontos para os programas de fidelidade das companhias.

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Troque os pontos e aproveite os benefícios

Após acumular os pontos, realize a troca pelos benefícios, que podem ser milhas aéreas ou produtos e serviços, como eletrodomésticos, eletrônicos e descontos em serviços de assinaturas, no pagamento de contas e na própria anuidade do cartão, dentre outros. Para trocar os pontos por milhas aéreas é necessário que você também possua cadastro nos programas de fidelidade da companhia de sua preferência.

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Acompanhe as promoções de resgates de pontos

Aproveite as promoções de transferências de pontos para as companhias aéreas, que podem oferecer bônus de até 100%, ou seja, é uma oportunidade de dobrar seus pontos ao convertê-los em milhas. Participar dos programas de fidelidade das companhias aéreas também pode acelerar o acúmulo de milhas e permitir o acesso a promoções exclusivas, mas isso só vale a pena se você utilizar o programa e viajar com frequência.

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Nunca gaste mais para ter mais pontos