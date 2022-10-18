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Educação financeira

Gastos com pets no orçamento familiar: veja 8 dicas para economizar

Entenda a importância de considerar os gastos com seu bichinho de estimação no orçamento mensal, além de dicas para economizar com seu pet

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 09:00

Públicado em 

18 out 2022 às 09:00
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Você é daqueles que ama os animais e adora chegar em casa e ser recebido pelo seu pet? Ter um animal de estimação traz benefícios para toda a família: contribui para a estabilidade emocional, reduz o nível de estresse, estimula a autonomia e responsabilidade das crianças, além de ser uma ótima companhia. Mas, e as despesas? Estão sendo consideradas no seu orçamento doméstico? Você pensou nisso quando decidiu ter um pet?
Além de escolher o animal de estimação mais adequado ao estilo de vida da sua família e de pensar no trabalho extra que envolve cuidar dele, também é fundamental considerar o lado financeiro.
Mesmo sem cometer exageros, cuidar de um pet aumenta as despesas e, dependendo do animal, os custos mensais podem ser mais altos. De acordo com o levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), o custo médio mensal para cuidar de cachorros no Brasil é 104% maior do que o de gatos, por exemplo, podendo atingir até 44% do salário mínimo.
As despesas começam na compra do pet, caso você não opte pela adoção. Dependendo do animal, ainda pode ser necessário adequar o ambiente, além de idas ao veterinário, vacinas e medicamentos, banho e tosa, alimentação e cuidados com higiene, além de brinquedos e acessórios.
Para fazer a adaptação de gato e cachorro precisa de alguns cuidados, determinação e paciência
Os animais demandam carinho, mas também geram gastos Crédito: Pexels
De acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animais (Anfal Pet), o brasileiro gasta anualmente, com brinquedos, acessórios e alimentação, o total de R$ 819 milhões.
Segundo levantamento da pesquisa Domestic View 2022, realizado pela empresa Kantar, cerca de 70% das despesas com pets são com alimentação, seguido de despesas veterinárias e custos com acessórios e artigos de higiene.

CONFIRA 8 DICAS PARA ECONOMIZAR COM SEU PET:

01

Alimentação

Pesquise marcas e preços de ração e sempre fique atento a novas marcas e promoções. Além disso, busque comprar embalagens maiores, mas lembre-se de armazenar corretamente e sempre observar a validade.

02

Banho e tosa

Sempre que possível, opte por dar banhos e cortar as unhas em casa, diminuindo a frequência dos banhos no pet shop. Outra opção é tentar negociar um pacote (mensal, bimestral, anual) com o estabelecimento, para tentar reduzir os preços unitários dos serviços.

03

Saúde

Avalie o custo-benefício de contratar um plano de saúde para o seu pet, pois pode ser vantajoso. O preço do serviço pode variar de acordo com a cobertura do plano, que pode abranger desde atendimento emergencial e medicação até internações e terapias alternativas.

04

Vacinas

Mantenha as vacinas em dia e realize os procedimentos indicados pelo veterinário para prevenir doenças no seu pet, evitando gastos maiores com imprevistos.

05

Passeios e brinquedos

Use e abuse de passeios e brincadeiras, mantendo a rotina de atividades diárias, evitando o sedentarismo. Opte por improvisar brinquedos e acessórios. Caixas vazias e toalhas podem ajudar na acomodação dos bichinhos. Garrafas plásticas ou simples bolas de meia podem ser bons brinquedos para pets.

06

Organizar prioridades

Evite gastos por impulsos e sempre reflita se aquela compra realmente é algo essencial para o seu pet. Também é interessante pesquisar preços em lojas online antes de sair de casa para comprar algo.

07

Planejamento

Inclua seu pet no seu orçamento mensal e controle as despesas. Assim, você consegue planejar melhor os gastos e até criar uma reserva de emergência para o seu bichinho, evitando ficar no aperto caso algum imprevisto aconteça com ele.

08

Antes de ter um pet

Se você pensa em ter um pet, lembre-se de obter informações sobre os custos e listar todas as despesas mensais. Os animais demandam carinho, mas também geram gastos. Considerá-los no orçamento é uma maneira de garantir cuidado e saúde com seu bichinho e também com o seu bolso.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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