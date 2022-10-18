Gastos com pets no orçamento familiar: veja 8 dicas para economizar

01

Alimentação

Pesquise marcas e preços de ração e sempre fique atento a novas marcas e promoções. Além disso, busque comprar embalagens maiores, mas lembre-se de armazenar corretamente e sempre observar a validade.

02

Banho e tosa

Sempre que possível, opte por dar banhos e cortar as unhas em casa, diminuindo a frequência dos banhos no pet shop. Outra opção é tentar negociar um pacote (mensal, bimestral, anual) com o estabelecimento, para tentar reduzir os preços unitários dos serviços.

03

Saúde

Avalie o custo-benefício de contratar um plano de saúde para o seu pet, pois pode ser vantajoso. O preço do serviço pode variar de acordo com a cobertura do plano, que pode abranger desde atendimento emergencial e medicação até internações e terapias alternativas.

04

Vacinas

Mantenha as vacinas em dia e realize os procedimentos indicados pelo veterinário para prevenir doenças no seu pet, evitando gastos maiores com imprevistos.

05

Passeios e brinquedos

Use e abuse de passeios e brincadeiras, mantendo a rotina de atividades diárias, evitando o sedentarismo. Opte por improvisar brinquedos e acessórios. Caixas vazias e toalhas podem ajudar na acomodação dos bichinhos. Garrafas plásticas ou simples bolas de meia podem ser bons brinquedos para pets.

06

Organizar prioridades

Evite gastos por impulsos e sempre reflita se aquela compra realmente é algo essencial para o seu pet. Também é interessante pesquisar preços em lojas online antes de sair de casa para comprar algo.

07

Planejamento

Inclua seu pet no seu orçamento mensal e controle as despesas. Assim, você consegue planejar melhor os gastos e até criar uma reserva de emergência para o seu bichinho, evitando ficar no aperto caso algum imprevisto aconteça com ele.

08

Antes de ter um pet