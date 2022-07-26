Pix: 5 dicas para não cair em golpes com o pagamento instantâneo

Aplicativos oficiais
Sempre desconfie de promessas de dinheiro fácil. Caso tenha acesso a ofertas irresistíveis ou a mensagens de amigos vendendo objetos por preços muito baixos, fique atento. Os golpistas têm utilizado as redes sociais para aplicar golpes anunciando produtos com pagamentos via Pix, mas, após enviar o dinheiro, você não recebe o produto.
Ao negociar um empréstimo, nenhum banco solicita a transferência de valores antecipadamente. Fique atento! Os golpistas entram em contato oferecendo grandes oportunidades de empréstimo, com excelentes condições, mediante o pagamento prévio de um valor referente a impostos e taxas. Só depois de fazer o Pix é que você descobre que o dinheiro do empréstimo não entrou na conta, ficando no prejuízo.
Os bancos nunca entram em contato para solicitar informações confidenciais, como dados da sua conta e suas senhas bancárias. Desconfie de contatos que peçam informações demais e nunca forneça dados pessoais, muito menos códigos recebidos em seu celular. Se desconfiar de algo, desligue e entre em contato com o seu banco pelos números indicados no site oficial, aplicativo ou no verso do seu cartão. Ligue, preferencialmente, do seu celular, pois os golpistas costumam usar a retenção de linhas fixas.
Caso receba mensagens de parentes ou conhecidos pedindo dinheiro, nunca transfira sem antes ligar, de preferência por vídeo, para confirmar a identidade de quem está do outro lado da linha.
Utilize apenas aplicativos oficiais do seu banco e nunca instale nenhum outro tipo de aplicativo em seu celular, nem realize nenhuma ação direcionada por contato telefônico. Caso você precise baixar algum programa no seu celular ou computador, se certifique que está fazendo o download a partir de um site confiável e sempre acesse a página do seu banco digitando em seu navegador, nunca por links enviados por email ou SMS.