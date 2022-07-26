Pix: 5 dicas para não cair em golpes com o pagamento instantâneo

Aplicativos oficiais

Sempre desconfie de promessas de dinheiro fácil. Caso tenha acesso a ofertas irresistíveis ou a mensagens de amigos vendendo objetos por preços muito baixos, fique atento. Os golpistas têm utilizado as redes sociais para aplicar golpes anunciando produtos com pagamentos via Pix, mas, após enviar o dinheiro, você não recebe o produto.

Ao negociar um empréstimo, nenhum banco solicita a transferência de valores antecipadamente. Fique atento! Os golpistas entram em contato oferecendo grandes oportunidades de empréstimo, com excelentes condições, mediante o pagamento prévio de um valor referente a impostos e taxas. Só depois de fazer o Pix é que você descobre que o dinheiro do empréstimo não entrou na conta, ficando no prejuízo.

Os bancos nunca entram em contato para solicitar informações confidenciais, como dados da sua conta e suas senhas bancárias. Desconfie de contatos que peçam informações demais e nunca forneça dados pessoais, muito menos códigos recebidos em seu celular. Se desconfiar de algo, desligue e entre em contato com o seu banco pelos números indicados no site oficial, aplicativo ou no verso do seu cartão. Ligue, preferencialmente, do seu celular, pois os golpistas costumam usar a retenção de linhas fixas.

Caso receba mensagens de parentes ou conhecidos pedindo dinheiro, nunca transfira sem antes ligar, de preferência por vídeo, para confirmar a identidade de quem está do outro lado da linha.