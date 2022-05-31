Quando vale a pena fazer seguro de vida? Procura aumentou na pandemia

Se você já tem um patrimônio relevante, já trabalhou e investiu o que julga ser suficiente para sua aposentadoria e para seus herdeiros, um seguro de vida não é necessariamente um produto indicado para você. Não é à toa que seguros de vida não são vendidos para pessoas com menos de 14 anos completos, e o público-alvo desse serviço costuma ser pessoas entre 30 e 50 anos. Pessoas em idade avançada terão dificuldade de encontrar seguros de vida, eles existem, mas são escassos. No fim do dia, um seguro nada mais é do que transferência de risco. É adequado para alguém que teme não estar preparado para uma eventualidade. E quem tem patrimônio, geralmente, é capaz de amortecer eventuais quedas de renda ou períodos de dificuldade. Na dúvida, faça as contas: se você morresse hoje, quanto deixaria a seus herdeiros? Se passasse por casos de doença grave, teria poupança suficiente para cobrir esses gastos por dois anos ou mais? Se a resposta é sim, o seguro de vida não é necessariamente uma opção para você. Essa questão nos leva a outra: o seguro de vida não é a única forma de se proteger de riscos. O mercado financeiro (bons investimentos) tem na prateleira muitas opções. Veja qual delas combina mais com seu perfil de risco e sua capacidade de gerar caixa no futuro.