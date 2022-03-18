Dá para pagar conta de luz com criptomoeda?

Dias atrás, o empresário Roberto Justus declarou ter recebido criptomoedas como pagamento por um imóvel que valia milhões de reais. Ele recebeu as criptos, fez a conversão ao mesmo dia para o real, em uma operação que durou minutos. Dá para comprar imóvel e pagar conta (sim, boletos de água, luz, telefone, por exemplo) com criptomoeda também.