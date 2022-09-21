Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Saiba rendimento de poupança, Tesouro e CDB com a Selic em 13,75%
O que muda

Saiba rendimento de poupança, Tesouro e CDB com a Selic em 13,75%

Banco Central mantém taxa de juros e renda fixa amplia vantagem, diante de perspectiva de queda na inflação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2022 às 20:29

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 20:29

  • CLAYTON CASTELANI

SÃO PAULO - Investimentos em renda fixa permanecem entregando rendimentos elevados, mesmo com a manutenção dos juros básicos da economia. A perspectiva de desaceleração da inflação do país é o que amplia a vantagem dessas aplicações, mostram estimativas do buscador financeiro Yubb.
O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve, nesta quarta-feira (21), a taxa Selic em 13,75% ao ano.
poupança, dinheiro, gráfico, investimentos, lucro, rendimento, selic
Renda fixa permanece entregando rendimentos elevados Crédito: Pexels
Debêntures incentivadas e as LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio) oferecem os melhores retornos, de acordo com o levantamento.
Além de favorecidos pelos juros elevados e perspectiva de queda da inflação, essas aplicações possuem isenção do IR (Imposto de Renda).
Diferentemente de levantamentos anteriores, nenhuma aplicação de renda fixa mapeada pelo Yubb oferece rendimento negativo, ou seja, inferior à expectativa de inflação.
Isso inclui CDBs oferecidos por grandes bancos e até mesmo a poupança. Investimento mais popular do país, a caderneta entregava em agosto um retorno negativo de 0,91%, segundo o levantamento anterior do Yubb.
A remuneração é de 0,5% ao mês sempre que a Selic estiver acima de 8,5% ao ano. Já quando a taxa básica é de até 8,5%, o rendimento da caderneta equivale a 70% da Selic.

Veja Também

Plataforma em risco de explosão no ES não tem data para voltar a operar

Na comparação entre os investimentos, o Yubb considerou a nova taxa de juros, as regras de cada aplicação e descontou a inflação estimada de 6% para este ano pela pesquisa Focus do Banco Central da última segunda-feira (19), além de aplicar o IR nos casos em que há tributação.
Em agosto, a expectativa para a inflação era de 7,15%, também de acordo com a pesquisa do Banco Central.
Quando comparada à renda variável, apenas a caderneta de poupança tem rendimento bruto inferior ao entregue pelo principal índice de ações do país, o Ibovespa, que sobe 6,79% neste ano.
"Com a taxa Selic permanecendo alta para fins de controle inflacionário, seguindo a linha de outros bancos centrais ao redor do mundo, continuamos a ver bastante atratividade por parte de investimentos em renda fixa", comentou Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb. "É importante que os investidores aproveitem o momento atual para diversificação", disse.
Pascowitch ressalta, porém, que a renda variável não deve ser negligenciada. "Em tempos de baixa surgem oportunidades valiosas para multiplicação do capital no longo prazo", orienta.
"Caso o investidor decida investir em ações neste momento, é importante que o faça de forma diversificada, optando por empresas brasileiras e americanas, além de fragmentar o seu capital e investir parcelas ao longo de meses a fim de se proteger de volatilidades", diz Pascowitch.

COMO FICAM OS INVESTIMENTOS COM A SELIC A 13,75% AO ANO

RENDIMENTO BRUTO (em 12 meses, em %)
  • Poupança - 6,17
  • Tesouro Selic - 13,65
  • CDB em banco médio - 15,70
  • CDB em banco grande - 10,24
  • LC - 16,38
  • LCA* - 13,38
  • LCI - 13,79
  • RDB - 15,83
  • Debênture incentivada* - 15,56
RENDIMENTO COM DESCONTO DO IR (em 12 meses, em %)
  • Poupança - 6,17
  • Tesouro Selic - 10,92
  • CDB em banco médio - 12,56
  • CDB em banco grande - 8,19
  • LC - 13,10
  • LCA* - 13,38
  • LCI - 13,79
  • RDB - 12,67
  • Debênture incentivada* - 15,56
RENDIMENTO REAL (APÓS IR E INFLAÇÃO) - Em 12 meses, em %
  • Poupança - 0,16
  • Tesouro Selic - 4,64
  • CDB em banco médio - 6,19
  • CDB em banco grande - 2,07
  • LC - 6,7
  • LCA* - 6,96
  • LCI - 7,355
  • RDB - 6,29
  • Debênture incentivada* - 15,56 9,02
* Investimentos isentos de IR. Inflação anual de 6% prevista pelo boletim Focus de 19 de setembro de 2022
Fonte: Yubb

Veja Também

Empresas são notificadas por leite, leite condensado e requeijão fakes

'É falso, é mentira', diz Guedes sobre 33 milhões de brasileiros passando fome

Brasil deverá ter mais de 500 mil milionários até 2026, prevê estudo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Investimentos Taxa Selic Tesouro Nacional Taxa de Juros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente
Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados