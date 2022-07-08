Cartão de crédito: acabou a era do 'parcelamento sem juros'?

Até bem pouco tempo, dois anos atrás, ainda no governo Bolsonaro , a taxa de juro básica no Brasil atingia o patamar histórico de 2,2% ao ano. Juros baixos abrem caminho para a expansão da iniciativa privada: o custo do crédito caiu, o dinheiro ficou mais acessível para quem quis tomar risco, empreender, gerar emprego e renda para famílias de trabalhadores.

Houve também uma época, mais de 15 anos atrás, no governo Lula , em que era possível parcelar automóveis populares em até 72 vezes, com juros que beiravam a 1,5% ao mês. Os juros ainda estavam altos, mas a inadimplência e a inflação estavam sob controle ainda, e havia subsídios governamentais para tornar acessível a compra de bens de consumo a famílias de renda mais baixa.

Hoje o cenário está bem diferente: a inflação está em patamares mais altos, sob controle, porém ainda elevados, e a Selic está em 13,25% ao ano, o maior juro básico desde o ano de 2016. Nenhum comerciante está mais disposto a vender automóveis ou qualquer outro bem de consumo em tantas prestações.

O juro para compras parceladas chega a 6% mensais (quase a rentabilidade anual e nominal da poupança), em algumas simulações de compras do Mercado Livre. Uma compra que saía a R$ 88 à vista por exemplo, se parcelada em duas vezes, seria paga com R$ 8 de juros. Caro, né?

Dado esse contexto econômico, foi me dada a missão de responder à seguinte pergunta: a era dos parcelamentos de 12 vezes sem juros acabou? Antes de responder, vamos a um esclarecimento fundamental. Não existe essa de “parcelamento sem juros”. Todo e qualquer pagamento a prazo embute juros na transação. Então, se o comerciante vier com a conversa de que o preço à vista é o mesmo que a prazo, entenda que ele quer enrolar você: o preço à vista já embute os juros que seriam cobrados caso você comprasse a prazo.

Contas de bancos e cartão de crédito representam 29,70% das dívidas Crédito: Avery Evans/Unsplash

No comércio, o discurso do “parcelamento sem juros” está quase extinto. E quando há dez prestações, por exemplo, o juro mensal é alto , como o caso acima do Mercado Livre.

Sob a ótica do consumidor, parcelar parece ser bom, porque a compra cabe no bolso. Mas entenda que a parcela dá uma falsa percepção de que temos mais renda: mês que vem, a sua renda estará menor (e não mais a mesma), e ela continuará assim até que quite a dívida por completo. Bom mesmo é pagar à vista, sempre que possível, com o maior desconto possível

QUANDO PAGAR A PRAZO VALE A PENA?

Quando não houver diferença entre preço à vista e preço a prazo, aquela enganação sobre a qual falei antes, pague a prazo e antecipe o pagamento das parcelas no cartão.

O Nubank dá 10,9% ao ano de desconto para quem antecipa parcelas no cartão. Assim, você paga a prazo para o lojista e à vista no cartão, com desconto.

Importante: nesse exemplo, vale a pena antecipar o pagamento das parcelas se o seu dinheiro estiver na caderneta de poupança, por exemplo. A poupança rende 6,5% ao ano; o desconto do Nubank é de 10,9% ao ano. O desconto ganha. Agora se o seu dinheiro estiver investido em algo que rende acima de 10,9% ao ano, não vale a pena antecipar o pagamento das parcelas, nessa simulação.