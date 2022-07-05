Conheça as principais linhas de crédito para produtor rural e como contratar

O Crédito Rural tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e social do setor rural. Os recursos concedidos pelas instituições financeiras podem ser utilizados pelos produtores de diversas maneiras em sua propriedade. Por exemplo, podem investir em novos equipamentos e animais ou custear matéria-prima para o cultivo. Podem ainda utilizar esses recursos para comercializar e industrializar a produção.

Entre os principais programas do governo estão o Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Pronamp - Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Para o enquadramento em cada programa é necessário levar em consideração a finalidade do recurso e a classificação do produtor rural conforme a Receita Bruta Agropecuária Anual (RBA). Atualmente, os parâmetros de classificação do produtor são:

Pequeno produtor: até R$ 500 mil;



Médio produtor: de R$ 500 mil até R$ 2,4 milhões;



Grande produtor: acima de R$ 2,4 milhões.



QUEM PODE CONTRATAR?

Produtores rurais (pessoa física ou jurídica);



Cooperativas de produtores rurais;



Pessoas físicas ou jurídicas envolvidas com pesquisas e outros serviços agropecuários.



Produtor Rural pode ter acesso a crédito com taxa de juros a partir de 5% ao ano Crédito: Governo federal/Andrii Yalanskyi

QUAIS SÃO AS TAXAS E PRAZOS DAS PRINCIPAIS LINHAS DE CRÉDITO RURAL?

Custeio agrícola e e pecuário – PRONAF - Pequeno produtor

Taxas: 5% a.a. a 6% a.a. (conforme a cultura)

5% a.a. a 6% a.a. (conforme a cultura) Prazo: até 24 meses

Custeio agrícola e pecuário - PRONAMP - Médio Produtor



Taxas: 8% a.a.

8% a.a. Prazo: até 24 meses

Custeio agrícola e pecuário - Demais produtores



Taxas: 12% a.a.

12% a.a. Prazo: até 24 meses

Custeio Agrícola para a cultura do café - Funcafé



Taxas: 11% a.a.

11% a.a. Prazo: até 14 meses

Capital de Giro - Indústrias de Torrefação de Café e Cooperativas de Produção



Taxas: 11% a.a.

11% a.a. Prazo: até 24 meses

Investimento agrícola e pecuário - PRONAMP

Taxas: 8%

8% Prazo: até 7 anos, conforme projeto técnico a ser apresentado

COMO CONTRATAR?

O primeiro passo é buscar orientação em uma instituição financeira autorizada a operar com Crédito Rural. Será necessário comprovar a atuação como produtor rural de maneira formal. Porém, não é necessário ser dono do imóvel rural. O contrato de parceria agrícola ou arrendamento habilita o proponente.

Para a liberação do crédito, algumas regras mais específicas podem variar conforme a instituição financeira escolhida. No entanto, algumas exigências devem ser cumpridas, como por exemplo:

Comprovação da idoneidade do tomador do empréstimo;



Apresentação de orçamento, plano ou projeto agrícola e/ou pecuário;



Oportunidade, suficiência e adequação dos recursos;



Observância de cronograma de utilização e de reembolso;



Fiscalização pelo financiador;



Liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de suas associações formais ou informais, ou por organizações cooperativas;



Observância das recomendações e restrições do zoneamento agroecológico.

