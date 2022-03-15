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Microcrédito

Vai investir no próprio negócio? Saiba como conseguir o dinheiro certo

Conheça as vantagens do Microcrédito Produtivo e Orientado (MPO) em relação a outras modalidades de empréstimo e entenda como ele pode ajudar a sua empresa

Publicado em 15 de Março de 2022 às 09:28

Públicado em 

15 mar 2022 às 09:28
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

O Microcrédito Produtivo e Orientado (MPO) é uma linha de crédito com taxas de juros abaixo das normalmente praticadas no mercado, e seus recursos devem ser destinados especificamente para financiar a atividade produtiva de micros e pequenos empreendedores, seja para suprir capital de giro ou realizar investimentos, como por exemplo, a aquisição de equipamentos, reformas, dentre outros.

Quem pode contratar?

Empreendedores que tenham receita bruta anual de até R$ 360 mil, podendo ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, ou seja, é um empréstimo para microempresas, microempreendedor individual e autônomos formais ou informais.

Qual é o valor máximo?

O somatório dos saldos devedores das operações de MPO não pode superar os R$ 21 mil na mesma instituição financeira, e seu endividamento total no sistema financeiro não pode ultrapassar os R$ 80 mil, com exceção das operações de financiamento imobiliário, que não são consideradas para o cálculo desse limite.

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Se você precisar de um valor superior a R$ 21 mil para financiar o seu investimento, será necessário solicitar o empréstimo em mais de um banco.

E as taxas?

Existe um limite máximo para a cobrança de juros por parte dos bancos, que é de 4,00% ao mês. Porém, alguns bancos ofertam o MPO com taxas a partir de 0,89% ao mês. Por isso, é importante pesquisar e comparar antes de contratar o empréstimo.
Além da taxa de juros, pode existir a tarifa de abertura de crédito, que é cobrada uma única vez no momento em que o crédito é liberado. Ela pode ser de no máximo 3% do valor do empréstimo.
Vale ressaltar que no MPO não é cobrado IOF, o que é um diferencial interessante.
Dinheiro, empréstimo, crédito
Microcrédito Produtivo e Orientado (MPO) é uma linha de crédito com taxas de juros abaixo das normalmente praticadas no mercado Crédito: Pexels

Como contratar?

O primeiro passo é buscar a orientação de um Agente de Crédito do seu município. No Espírito Santo é possível encontrar os contatos de agentes de crédito no site da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes)
O Agente de Crédito irá colher informações sobre o seu negócio e analisar a situação financeira. Com os dados em mãos, o agente prepara a proposta de Microcrédito, que é levada ao banco para análise.

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A análise de crédito que o banco realiza para o Microcrédito é mais flexível do que para outras linhas de empréstimo. Na análise leva-se em conta todo o histórico do empreendedor, e critérios como nome 100% limpo e comprovação de renda podem ser dispensados.
Uma vez o crédito aprovado, o empreendedor dirige-se à instituição financeira para concluir e efetivar a contratação. Não é necessário ter previamente conta corrente na instituição escolhida, podendo ser realizada a abertura da conta juntamente com o processo do crédito.
Por fim, caso você tenha interesse na contratação do Microcrédito Produtivo e Orientado (MPO), além do Agente de Crédito, poderá também entrar em contato com o gerente do seu banco para esclarecer qualquer dúvida sobre o processo.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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