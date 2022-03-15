Vai investir no próprio negócio? Saiba como conseguir o dinheiro certo

O Microcrédito Produtivo e Orientado (MPO) é uma linha de crédito com taxas de juros abaixo das normalmente praticadas no mercado, e seus recursos devem ser destinados especificamente para financiar a atividade produtiva de micros e pequenos empreendedores, seja para suprir capital de giro ou realizar investimentos, como por exemplo, a aquisição de equipamentos, reformas, dentre outros.

Quem pode contratar?

Empreendedores que tenham receita bruta anual de até R$ 360 mil, podendo ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, ou seja, é um empréstimo para microempresas, microempreendedor individual e autônomos formais ou informais.

Qual é o valor máximo?

O somatório dos saldos devedores das operações de MPO não pode superar os R$ 21 mil na mesma instituição financeira, e seu endividamento total no sistema financeiro não pode ultrapassar os R$ 80 mil, com exceção das operações de financiamento imobiliário, que não são consideradas para o cálculo desse limite.

Se você precisar de um valor superior a R$ 21 mil para financiar o seu investimento, será necessário solicitar o empréstimo em mais de um banco.

E as taxas?

Existe um limite máximo para a cobrança de juros por parte dos bancos, que é de 4,00% ao mês. Porém, alguns bancos ofertam o MPO com taxas a partir de 0,89% ao mês. Por isso, é importante pesquisar e comparar antes de contratar o empréstimo.

Além da taxa de juros, pode existir a tarifa de abertura de crédito, que é cobrada uma única vez no momento em que o crédito é liberado. Ela pode ser de no máximo 3% do valor do empréstimo.

Vale ressaltar que no MPO não é cobrado IOF, o que é um diferencial interessante.

Microcrédito Produtivo e Orientado (MPO) é uma linha de crédito com taxas de juros abaixo das normalmente praticadas no mercado Crédito: Pexels

Como contratar?

O Agente de Crédito irá colher informações sobre o seu negócio e analisar a situação financeira. Com os dados em mãos, o agente prepara a proposta de Microcrédito, que é levada ao banco para análise.

A análise de crédito que o banco realiza para o Microcrédito é mais flexível do que para outras linhas de empréstimo. Na análise leva-se em conta todo o histórico do empreendedor, e critérios como nome 100% limpo e comprovação de renda podem ser dispensados.

Uma vez o crédito aprovado, o empreendedor dirige-se à instituição financeira para concluir e efetivar a contratação. Não é necessário ter previamente conta corrente na instituição escolhida, podendo ser realizada a abertura da conta juntamente com o processo do crédito.