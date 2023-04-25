Golpes bancários: conheça os principais e saiba como se prevenir

O crescimento no uso de soluções digitais e a facilidade que a transação instantânea trouxe para o dia a dia das pessoas também foram um prato cheio para os criminosos, que têm se aproveitado da situação para aplicar golpes

Eles utilizam, principalmente, técnicas de engenharia social, que consistem na manipulação psicológica para que a vítima forneça informações confidenciais, realize ações orientadas pelos golpistas e tome decisões no impulso.

Mas, se algo parece bom demais para ser verdade, fique atento. Sempre desconfie de promessas de dinheiro fácil e ofertas irresistíveis. Muitos golpistas utilizam as redes sociais para aplicar golpes, clonando ou criando perfis falsos.

Nada é tão urgente que não valha a pena investigar antes. Não caia nessa de empréstimo com excelentes condições, mas que exigem o envio de um Pix previamente e, se receber mensagens de parentes ou conhecidos pedindo dinheiro, nunca transfira sem antes ligar, de preferência por vídeo, para confirmar a identidade de quem está do outro lado da linha.

A melhor forma de se proteger dos golpes é a informação. Por isso, conheça os principais e saiba como evitá-los:

Nunca forneça seus dados pessoais ou códigos recebidos em seu celular Crédito: Freepik

Golpe da falsa Central de Atendimento

Como é:

O fraudador entra em contato se passando por funcionário do banco, informa sobre algum problema na sua conta e tenta obter seus dados pessoais e financeiros. Podem atuar orientando também a instalação de novos aplicativos no seu celular, com objetivo de acessá-lo remotamente para realizar transações.

Como evitar:

Desconfie de contatos em nome do seu banco que peçam informações pessoais e nunca forneça seus dados pessoais ou códigos recebidos em seu celular. Se desconfiar de algo, desligue e entre em contato pelos números indicados nos canais oficiais do seu banco: site, aplicativo ou no verso do seu cartão. Além disso, nunca instale nenhum outro tipo de aplicativo em seu celular e nem realize nenhuma ação direcionada por contato telefônico.

O golpista se passa por funcionário do banco, diz que seu cartão foi fraudado e ele será retirado na sua casa por uma pessoa Crédito: Shutterstock

Golpe do falso motoboy

Como é:

O golpista que se passa por funcionário do banco, informa que seu cartão foi fraudado, solicita a senha e permite que o cartão seja cortado, mas sem danificar o chip. Em seguida, diz que o cartão será retirado na sua casa e uma pessoa vai até a residência e retira o cartão que, mesmo cortado, mas com o chip intacto, é utilizado para fazer transações e roubar o dinheiro da vítima.

Uma nova adaptação desse golpe é o golpe do falso policial, que acontece da mesma forma, com a diferença de que os golpistas fingem ser da polícia e alegam que o cartão precisa ser periciado. Eles também solicitam que o chip não seja danificado, assim ele pode ser utilizado posteriormente para aplicar o golpe.

Como evitar:

Ao receber esse tipo de contato, desconfie e desligue imediatamente. Os bancos nunca pedem o cartão de volta e nem mandam ninguém até a sua casa para buscá-lo. Se receber esse tipo de ligação ou visita, não entregue nada para ninguém e ligue imediatamente para o seu banco para saber se existe algum problema com a sua conta.

A máquina possui visor danificado ou é posicionada de forma que a vítima não veja o preço na tela Crédito: Divulgação

Golpe da maquininha quebrada

Como é:

Esse golpe ocorre quando, ao realizar um pagamento, a maquininha disponibilizada possui um visor danificado ou é posicionada de forma que a vítima não veja o preço cobrado na tela. O valor inserido é bem superior ao pedido e a vítima só percebe que fez um pagamento maior depois de um tempo.

Uma nova adaptação desse golpe é o golpe do presente de aniversário, onde as vítimas são abordadas pessoalmente com um suposto presente de aniversário, que teria sido enviado por uma pessoa ou empresa com quem você possui relacionamento. Na hora de entregar o presente, o entregador solicita que seja feito o pagamento da taxa de entrega e, nesta hora, o entregador oferece uma maquininha com o visor quebrado e aplica o golpe, cobrando um valor bem mais alto do que o combinado.

Como evitar:

Não realize pagamentos em maquininhas quebradas e sempre confira o valor que aparece no visor. Também evite entregar o seu cartão para outra pessoa durante o processo de pagamento e opte, sempre que possível, por utilizar a opção de pagamento por aproximação (contactless).