Golpe que travava cartão de clientes em bancos tinha até call center falso no ES

Os três foram identificados como:

Pedro Olinto, 58 anos (pai)



José Roberto da Silva Olinto, 37 anos (filho)



David Alison Rodrigues de Souza, 27 anos (comparsa)



Após a prisão, ainda em março, a polícia divulgou que os suspeitos são do interior da Paraíba e viajavam o Brasil praticando o crime. Conforme explicado, a prática do crime ocorre por meio da instalação em caixas eletrônicos de dispositivos capazes de promoverem a retenção do cartão na máquina, impedindo que a vítima retire o cartão do equipamento.

Simultaneamente à instalação do dispositivo, os criminosos fixavam na máquina um adesivo com um número de um call center falso, como se fosse de um banco. Eles continuavam dentro da agência e orientavam as vítimas a ligar para o número, como uma forma de ajuda.

"Normalmente um criminoso de maior idade afirma para a vítima que ele também teve o cartão retido na máquina e conseguiu resolver o problema ligando nesse número. Quando a vítima ainda assim não liga para o número, eles mesmos ligam e passam o telefone para a vítima", afirmou na época o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, adjunto da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha.

A vítima falava por telefone com um falso gerente, que aos poucos ia pegando as informações por telefone.

Pedro Olinto, José Roberto Olinto e David Alison Rodrigues de Souza Crédito: Divulgação | PCES

Nesta quinta-feira (13), a polícia informou que no veículo que os suspeitos utilizavam, encontrou compartimentos secretos que eles fizeram no interior do encostos de cabeça do veículo. Nesses compartimentos foram localizados 46 cartões e 131 adesivos com nomes de instituições bancárias e menção a falsos números telefônicos do tipo “0800”.

Conforme investigado, foi verificado que a organização criminosa agia em todo Brasil, viajando, com frequência, por dezenas de cidades em todo o país e aplicando novos golpes.

Mais vítimas apareceram

Quando os suspeitos foram presos, em março, duas vítimas haviam sido identificadas. À época, falava-se em R$ 20 mil de prejuízo. No entanto, ao longo das investigações, a polícia encontrou outras 44 pessoas que caíram no golpe.

Ao todo, as investigações apontam um prejuízo total de mais de R$ 450 mil. "Eles já dispunham de máquinas de cartão de crédito empregadas exclusivamente para realização de compras com o cartão das vítimas, eles não saíam para comprar algo. Nós conseguimos perceber que a presença desses infratores vem sendo há anos constatada inúmeras vezes praticamente em todos os estados litorâneos do Brasil: do Rio Grande do Sul até o Maranhão", detalhou Guilherme Eugênio.

Atualização Após coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (13), a matéria foi atualizada com novas informações sobre quantidade de vítimas e prejuízos.