Morte em Ibitirama: marido de vítima mantinha arma na mesa

Vanuza Spala de Almeida foi morta com um tiro no peito dentro do banheiro de casa em Ibitirama Crédito: Bruna Hemerly

Segundo a Polícia Civil , a morte é tratada como feminicídio e Celio Martins Morales é considerado foragido. Um mandado de prisão contra o suspeito foi expedido pela Justiça na terça-feira (11).

"Minha irmã contava que a arma ficava em cima da mesa para amedrontá-la, mas não contava nada o que acontecia lá. Meu pai uma vez perguntou o porquê da arma ali e ele disse que gostava assim. A única vez que estive na casa dela foi para pegar a roupa do enterro" Vanessa - Irmã de mulher assassinada

Vanessa contou que a família é de Guaçuí . A irmã e Celio se conheceram por meio de uma rede social, logo começaram a namorar e Vanuza se mudou para o interior de Ibitirama.

“Vanuza era uma menina muito alegre, conversava muito, mas a partir do momento que começou a se relacionar com o Celio ela começou a ficar triste. Ele não a deixava sozinha, só saía com ele, monitorava sempre o telefone. Ela mandava mensagens pra gente e depois apagava para ele não ver”, recorda Vanessa.

Vice-prefeito pediu ajuda à família

Segundo boletim de ocorrência, Celio Martins Morales ligou para familiares e pediu ajuda para que socorressem a esposa e, depois do resgate, deixou o local. O ex-vice-prefeito contou aos familiares que a mulher teria atirado contra ela, depois de entrar no banheiro para tomar banho. Vanuza chegou a ser socorrida para um hospital, mas já estava sem vida quando chegou à unidade.

A Polícia Militar foi até a residência do casal para que o cenário fosse analisado. Na casa, os militares não encontraram manchas de sangue ou pegadas, mas havia indícios de que a residência teria sido limpa.