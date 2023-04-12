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Investigação

Morte em Ibitirama: marido de vítima mantinha arma na mesa

Vanuza Spala de Almeida foi assassinada a tiro; o marido dela — ex-vice-prefeito — acionou o socorro. Caso teve reviravolta e polícia trata como feminicídio

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 14:12

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 abr 2023 às 14:12
Vanuza Spala de Almeida foi morta com um tiro no peito dentro do banheiro de casa em Ibitirama
Vanuza Spala de Almeida foi morta com um tiro no peito dentro do banheiro de casa em Ibitirama Crédito: Bruna Hemerly
A família de Vanuza Spala de Almeida, de 41 anos, morta com um tiro no peito na madrugada de domingo (9), conta que o marido dela, o ex vice-prefeito de Ibitirama Celio Martins Morales, de 56 anos, mantinha uma arma sobre a mesa da casa. Para a irmã de Vanusa, Vanessa Almeida, a atitude era uma forma de intimidar a mulher.
Segundo a Polícia Civil, a morte é tratada como feminicídio e Celio Martins Morales é considerado foragido. Um mandado de prisão contra o suspeito foi expedido pela Justiça na terça-feira (11).
"Minha irmã contava que a arma ficava em cima da mesa para amedrontá-la, mas não contava nada o que acontecia lá. Meu pai uma vez perguntou o porquê da arma ali e ele disse que gostava assim. A única vez que estive na casa dela foi para pegar a roupa do enterro"
Vanessa - Irmã de mulher assassinada
Vanessa contou que a família é de Guaçuí. A irmã e Celio se conheceram por meio de uma rede social, logo começaram a namorar e Vanuza se mudou para o interior de Ibitirama.
“Vanuza era uma menina muito alegre, conversava muito, mas a partir do momento que começou a se relacionar com o Celio ela começou a ficar triste. Ele não a deixava sozinha, só saía com ele, monitorava sempre o telefone. Ela mandava mensagens pra gente e depois apagava para ele não ver”, recorda Vanessa.

Vice-prefeito pediu ajuda à família

Segundo boletim de ocorrência, Celio Martins Morales ligou para familiares e pediu ajuda para que socorressem a esposa e, depois do resgate, deixou o local. O ex-vice-prefeito contou aos familiares que a mulher teria atirado contra ela, depois de entrar no banheiro para tomar banho. Vanuza chegou a ser socorrida para um hospital, mas já estava sem vida quando chegou à unidade.
A Polícia Militar foi até a residência do casal para que o cenário fosse analisado. Na casa, os militares não encontraram manchas de sangue ou pegadas, mas havia indícios de que a residência teria sido limpa.
Celio Martins Morales compareceu espontaneamente à delegacia na segunda-feira (10), mas ficou em silêncio. Ele foi liberado pois não havia mandado em aberto e estava fora do período de flagrante.

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