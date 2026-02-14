Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 em Mimoso do Sul
Publicado em 14/02/2026 às 18h10
Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente registrado no início da tarde deste sábado (14) no km 446,2 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária da rodovia, a colisão transversal envolveu dois carros e uma carreta.
Para o atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como veículo de inspeção, guincho e ambulância, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Sete vítimas ficaram ilesas, três sofreram ferimentos leves e uma teve ferimentos médios. O trânsito no sentido Norte precisou ser interditado, mas foi liberado às 14h41.