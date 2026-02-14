PF encerra atividade irregular de segurança privada no carnaval de Guriri

Polícia Federal encerra atividade irregular de segurança privada no Carnaval de Guriri Crédito: Polícia Federal

Uma empresa de segurança privada que atuava no carnaval de Guriri, em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, recebeu um auto de encerramento da Polícia Federal (PF) por atuar sem autorização. A corporação informou que durante a fiscalização na noite de sexta-feira (13) foi verificado que pessoas sem capacitação estavam trabalhando como vigilantes no balneário. A prefeitura também foi notificada, segundo a PF.

No local, os agentes da PF flagraram 35 pessoas exercendo irregularmente a função de vigilantes, muitas sem formação profissional adequada e sem vínculo com empresa regularmente autorizada pela Polícia Federal. Durante a fiscalização, também foram verificados e registrados os equipamentos utilizados nas atividades irregulares.

A Polícia Federal explicou que a prática está em desacordo com a Lei nº 14.967/2024 (Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras) e demais normas que regulamentam o setor. A corporação reforçou que atividades de segurança privada só podem ser executadas por empresas devidamente autorizadas e fiscalizadas, e que a contratação de serviços irregulares representa risco à segurança coletiva. A verificação da regularidade da prestadora junto à Polícia Federal é medida essencial, alertou a polícia, para garantir a legalidade e a proteção dos participantes de grandes eventos.