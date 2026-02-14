Em duas parcelas

Criança compra açaí de R$ 24 em Vila Velha e mãe recebe fatura de R$ 650

Caso aconteceu na Praia de Itapuã, no começo do ano; a representante comercial Sanny Miranda só percebeu a cobrança quando foi pagar o cartão em fevereiro

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 11:09

Criança saiu para comprar açaí de R$ 24 e vendedor cobrou R$ 650 parcelado em duas vezes Crédito: Reprodução

A representante comercial capixaba Sanny Miranda, de 34 anos, levou um susto ao abrir a fatura do cartão de crédito, na quarta-feira (11), e descobrir que a compra de um açaí realizada pelo filho de 11 anos, na orla da Praia de Itapuã, em Vila Velha, Grande Vitória, custou R$ 650.

A mãe explicou que o valor cobrado, segundo informado pelo vendedor à criança, deveria ter sido R$ 24, correspondente a dois copos de R$ 12 cada. No entanto, o número passado no cartão foi mais de 27 vezes maior.

"A gente mora em frente de onde o vendedor estava, meu filho desceu acompanhado da irmã e de um amigo e atravessou a rua. Eu entreguei o cartão para ele comprar dois copos e acabou que foi cobrado R$ 650, dividido em duas parcelas", disse a mãe.

A compra foi feita no dia 8 de janeiro, mas o problema foi percebido agora, quando a mulher viu na fatura a cobrança da primeira parcela, de R$ 325.

Segundo a representante comercial, ela não pediu a via impressa do comprovante para o garoto, assim como o filho também não solicitou para o vendedor. Não foi a primeira vez que o jovem saiu com autorização para utilizar o cartão para fazer esse tipo de compra, rápida e com o valor estimado.

Inclusive, no mesmo dia, momentos antes, também desceu ao calçadão para comprar um refrigerante e não houve problema.

"Eu acho que o vendedor usou de má-fé quando viu que eram crianças e que eles não iriam perceber. Não foi um número parecido, com um zero a mais, nada disso. Até dividiu o valor para diluir e facilitar, para eu também não perceber tão rápido. As crianças não conferem essas coisas, foi erro meu não ter olhado também", lamentou.

De acordo com a empresária, na noite da compra acontecia um evento na praia, o que levou um grande público e, consequentemente, muitos trabalhadores ambulantes para a região.

O nome fantasia da empresa do vendedor identificado pela mãe na fatura não corresponde ao de nenhum que é visto rotineiramente na praia.

Sanny ainda foi à Prefeitura de Vila Velha, para tentar alguma informação sobre o cadastro de trabalhadores naquele dia, mas não conseguiu acesso até o momento.

Ao fazer contato com o banco, a mãe recebeu a informação de que a cobrança não poderia ser cancelada porque a compra foi realizada presencialmente. A família registrou um Boletim de Ocorrência (BO).

"Fui à prefeitura, olhei as imagens das câmeras do meu prédio, fiz o Boletim de Ocorrência, estou tentando de todas as formas resolver. Até fiquei no lucro, se é que dá para falar assim, porque o vendedor poderia ter passado um valor ainda maior. Quem sabe eu não consigo esse dinheiro de volta, vamos ver, esperança a gente tem, né?!", disse.

Orientação

A Polícia Civil confirmou que a vítima fez o registro da ocorrência e disse que vai trabalhar para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. Quem tiver alguma informação, pode contribuir com a investigação de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

A orientação, em situações semelhantes, é que o responsável legal procure imediatamente a operadora do cartão para contestar a cobrança e reúna documentos que comprovem o valor efetivamente informado no momento da compra, como comprovantes, prints de mensagens ou imagens do local.

Também é recomendável o registro do BO para que o fato seja formalmente apurado.

*Com informações da repórter Ana Elisa Bassi, g1 ES

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta