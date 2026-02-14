Adolescente é agredida ao defender a mãe do ex-companheiro em Marilândia

Um homem de 27 anos foi preso após invadir casa e agredir a ex-companheira, de 35 anos, e a filha dela, de 16, no Conjunto Habitacional Honório Passamani, no Centro de Marilândia, na Região Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (13). Segundo relato das vítimas à Polícia Militar (PM), o suspeito arrombou a porta da residência e tentou atacar a mulher com uma faca. A adolescente interveio para defender a mãe, momento em que foi agredida com uma ripa de madeira.