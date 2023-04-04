Jerllington Oliveira Lopes, de 37 anos, preso por matar namorada Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Tudo começou na noite de um sábado, quando Jerllington chegou de carro ao Hospital Jayme Santos Neves levando a namorada Iara — que não teve o nome completo divulgado pela polícia — com 10 marcas de tiros pelo corpo. Ela já deu entrada morta na unidade. Neste momento, a Polícia Civil foi acionada.

Os investigadores que estavam de plantão no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) foram até o hospital. Lá, Jerllington, que estava com uma marca de tiro na mão esquerda, disse ter sido vítima de dois suspeitos.

Na versão dele aos investigadores, o casal seguia em direção ao bairro Feu Rosa quando foi fechado por dois homens em uma motocicleta vermelha.

Ele disse que parou o veículo e um dos criminosos, ainda na moto, teria disparado contra o carro. Neste momento, Jerllington alegou que abriu a porta do veículo e correu para um matagal, sendo atingido apenas na mão.

Your browser does not support the audio element. Não era ataque, foi feminicídio. Como perícia desvendou crime na Serra

Versões diferentes

Logo nessa primeira versão, os policiais passaram a desconfiar. Como o homem teria saído ileso de um ataque fugindo pela porta onde, supostamente, os atiradores estavam?

Além disso, na hora de prestar novamente o depoimento, dessa vez na delegacia, Jerllington deu uma informação diferente sobre o local onde teria ocorrido o ataque.

Os policiais chegaram a ir aos dois locais informados, e nenhum deles tinha matagal, como Jerllington havia dito.

Vídeos com arma

"Durante a investigação, a gente conseguiu obter vídeos do autor manuseando e portando arma de fogo; imagens dele em festas na companhia da vítima com arma de fogo que aparentemente é de calibre compatível com o que a vítima foi executada", disse a delegada Raffaella Aguiar, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

A reportagem de A Gazeta questionou se Jerllington era envolvido com tráfico de drogas. A delegada respondeu que não há essa confirmação, mas que o homem atuava com serviços de agiotagem.

Laudos

Durante a perícia do carro e necrópsia do corpo, mais pistas. "Percebemos que todos os disparos foram efetuados do lado do motorista para o do carona: as marcas de tiros na vítima estavam todas do lado esquerdo, do dorso. Havia marcas de disparos de arma de fogo na mão dela, que caracterizam lesão de defesa", detalhou a delegada.

Delegados Ricardo Almeida, José Darcy Arruda e Raffaella Aguiar Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo ela, esse momento da defesa pode ter sido quando Jerllington feriu a mão. "Ou quando ela tentou se defender e ele efetuou um disparo acidental na mão fraca dele, a esquerda, ou depois, para dar maior veracidade à versão implementada por ele, ele efetuou um disparo na mão fraca, porque ele é destro."

Outro ponto identificado pelos peritos no carro foi a presença de quatro cápsulas no interior do veículo. "Ele ainda disse que o autor entrou no carro. Isso porque, quando a gente fez a perícia veicular, foram encontradas quatro cápsulas ejetadas no interior do veículo, isso caracteriza que o autor estava dentro do veículo. Então ele tinha que dar uma solução do porquê aquelas cápsulas estavam ali", ressaltou a delegada.

Morte premeditada

Conforme as investigações, o crime não teria sido algo "do nada". "A gente conseguiu obter informações de que na verdade esse crime já vinha sendo premeditado desde meados de outubro do ano passado. Entretanto, o meio que ele pensou em outubro foi por meio de envenenamento, ele tinha comprado chumbinho. Depois ele desistiu e aí, quando foi em janeiro, ele saiu da fase da cogitação e executou o crime", afirmou Aguiar.

Possíveis motivações

Jerllington não confessou o crime, por isso, não houve a confirmação, por parte dele, da motivação para o feminicídio. No entanto, a polícia levantou algumas possibilidades.

"Alguns relatos nos induzem a crer que ele tinha um interesse em terminar o relacionamento, contudo a vítima o pressionava e fazia chantagem emocional no sentido de que ela tiraria a própria vida. De outro modo, você percebe durante toda a investigação que ele tinha um relacionamento anterior, tinha um filho, e a ex-esposa mantinha uma pressão em cima dele pois ela queria reestabelecer a família. Aliado a isso, também tivemos ciência de que a vítima não estava permitindo que ele tivesse acesso e convivesse com o filho", declarou a delegada.

Prisão