Carro de casal é atacado a tiros e adolescente é morta na Serra

Adolescente foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Caique Verli

Uma adolescente de 17 anos morreu após o carro que ela estava com o namorado ser atacado por criminosos armados na noite deste sábado (7), em Feu Rosa, na Serra. O rapaz, que não teve idade e nomes divulgados, levou um tiro na mão e socorreu a namorada, que já chegou sem vida no hospital.

De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada até o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde o rapaz estava com a adolescente. Ele contou que seguia em seu veículo com a namorada em direção ao bairro Feu Rosa quando foi fechado por dois indivíduos em cima de uma moto vermelha.

Ele disse que precisou parar o veículo. Um dos criminosos desceu da motocicleta e efetuou vários disparos contra o carro. Neste momento, o rapaz abriu a porta do veículo e conseguiu correr para uma região de mato, mas foi atingido por um disparo na mão direita.

Já a adolescente de 17 anos foi baleada 10 vezes: três no tórax, três no abdômen, um no crânio, duas na mão esquerda e um na coxa direita. A vítima foi socorrida pelo próprio namorado até o Hospital Jayme Santo Neves, na Serra, mas já chegou sem vida.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.