Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
10 tiros

Carro de casal é atacado a tiros e adolescente é morta na Serra

Menina de 17 anos foi atingida por cerca de 10 disparos e foi socorrida para o Hospital Jayme Santos Neves pelo próprio namorado, mas já chegou sem vida
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 jan 2023 às 11:18

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 11:18

Bandidos trocaram tiros com vigia do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
Adolescente foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Caique Verli
Uma adolescente de 17 anos morreu após o carro que ela estava com o namorado ser atacado por criminosos armados na noite deste sábado (7), em Feu Rosa, na Serra. O rapaz, que não teve idade e nomes divulgados, levou um tiro na mão e socorreu a namorada, que já chegou sem vida no hospital.
De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada até o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde o rapaz estava com a adolescente. Ele contou que seguia em seu veículo com a namorada em direção ao bairro Feu Rosa quando foi fechado por dois indivíduos em cima de uma moto vermelha.
Ele disse que precisou parar o veículo. Um dos criminosos desceu da motocicleta e efetuou vários disparos contra o carro. Neste momento, o rapaz abriu a porta do veículo e conseguiu correr para uma região de mato, mas foi atingido por um disparo na mão direita.
Já a adolescente de 17 anos foi baleada 10 vezes: três no tórax, três no abdômen, um no crânio, duas na mão esquerda e um na coxa direita. A vítima foi socorrida pelo próprio namorado até o Hospital Jayme Santo Neves, na Serra, mas já chegou sem vida.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
* Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Após ataques e reforço no policiamento, Vitória tem confrontos durante a noite

Ataques a ônibus alteram rotas de coletivos em Vitória

'Ataques foram reação à morte de gerente do tráfico', diz Ramalho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Polícia Militar Hospital Dr Jayme Santos Neves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados