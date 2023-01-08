Ataques a ônibus alteram rotas de coletivos em Vitória

Bombeiros apagam o fogo em ônibus queimado por criminosos em Vitória Crédito: Weslley Vitor

Os ataques a ônibus registrados em três pontos distintos de Vitória neste sábado (7) alteraram a rota de alguns coletivos que passam nas avenidas onde os ônibus foram incendiados. Contudo, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) garantiu que não houve redução do quantitativo de coletivos em circulação.

Em nota, a Ceturb-ES informou que as linhas que passam nos locais onde houve queima de veículos tiveram o itinerário alterado por medida de segurança e tiveram de passar nas ruas próximas aos incidentes. Os coletivos vão voltar a realizar a rota regular assim que a situação estiver normalizada, segundo a companhia.

O primeiro ataque foi registrado na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Jardim da Penha, por volta das 10 horas. O segundo aconteceu na avenida Maruípe, próximo à Casa do Cidadão, no bairro Itararé. O terceiro ataque foi a um micro-ônibus, na Avenida Leitão da Silva, depois das 14 horas.