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Sábado do terror

Ataques a ônibus alteram rotas de coletivos em Vitória

Ceturb garante que não houve redução de frota e diz que ônibus vão circular normalmente após ataques ocorridos no sábado (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2023 às 21:11

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 21:11

Micro-ônibus é incendiado na Avenida Leitão da Silva, no terceiro ataque a coletivos deste sábado, 7 de janeiro
Bombeiros apagam o fogo em ônibus queimado por criminosos em Vitória Crédito: Weslley Vitor
Os ataques a ônibus registrados em três pontos distintos de Vitória neste sábado (7) alteraram a rota de alguns coletivos que passam nas avenidas onde os ônibus foram incendiados. Contudo, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) garantiu que não houve redução do quantitativo de coletivos em circulação.
Em nota, a Ceturb-ES informou que as linhas que passam nos locais onde houve queima de veículos tiveram o itinerário alterado por medida de segurança e tiveram de passar nas ruas próximas aos incidentes. Os coletivos vão voltar a realizar a rota regular assim que a situação estiver normalizada, segundo a companhia.
O primeiro ataque foi registrado na Avenida Dante Michelini, na altura do bairro Jardim da Penha, por volta das 10 horas. O segundo aconteceu na avenida Maruípe, próximo à Casa do Cidadão, no bairro Itararé. O terceiro ataque foi a um micro-ônibus, na Avenida Leitão da Silva, depois das 14 horas. 
Por causa dos ataques, o trânsito ficou interrompido em vários trechos. No último deles, a Leitão da Silva ficou fechada entre as avenidas Rio Branco e Maruípe. Segundo o GVBus, com os ataques deste sábado (7) são 88 ônibus do Sistema Transcol  incendiados por criminosos e que ficaram totalmente destruídos desde 2004. Foram 14 em 2022 e agora mais esses três em 2023. O impacto financeiro é de mais de R$ 57 milhões em 19 anos.
As ações criminosas seriam uma retaliação à morte de um suspeito durante confronto com a Polícia Militar no Bairro da Penha, na madrugada deste sábado, segundo o coronel Alexandre Ramalho, secretário estadual da Segurança. No início da noite deste sábado (7), cerca de 120 agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil iniciaram uma operação para ocupar a região do Bairro da Penha e São Benedito. A ação também conta como apoio do Notaer.

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