Polícia prende envolvidos em ataques a ônibus em Vitória

Micro-ônibus foi incendiado na avenida Leitão da Silva Crédito: Weslley Vitor

Os dois estavam fugindo em direção ao Bairro da Penha quando foram detidos, de acordo com apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta.

Segundo testemunhas, por volta das 14 horas, pelo menos 10 homens encapuzados desceram o morro, pararam o ônibus na Leitão da Silva e atearam fogo. O coletivo fazia a linha 031 — Ilha do Príncipe x São Benedito.

Quando o micro-ônibus foi atacado, apenas o motorista estava dentro dele. Ele conseguiu sair antes de o coletivo ser incendiado pelos criminosos.

Corpo de Bombeiros foi acionado e levou cerca de 30 minutos para apagar as chamas. Enquanto a ocorrência era atendida, a Avenida Leitão da Silva foi interditada no trecho entre as avenidas Rio Branco e Maruípe.

Os ataques a ônibus em Vitória aconteceram depois de um confronto entre policiais militares e criminosos armados que terminou com um suspeito morto