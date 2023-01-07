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Coletivos incendiados em Vitória

Polícia prende envolvidos em ataques a ônibus em Vitória

Detidos estavam seguindo em direção ao Bairro da Penha depois de o terceiro ônibus ter sido incendiado neste sábado (7), na Leitão da Silva
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

07 jan 2023 às 16:32

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 16:32

Micro-ônibus é incendiado na Avenida Leitão da Silva, no terceiro ataque a coletivos deste sábado, 7 de janeiro
Micro-ônibus foi incendiado na avenida Leitão da Silva Crédito: Weslley Vitor
Depois que o terceiro ônibus foi incendiado em Vitória,  na tarde deste sábado (7), desta vez na Avenida Leitão da Silva, dois suspeitos de participarem dos ataques foram detidos pela Polícia Militar. Um deles é menor de idade, tem 15 anos, e o outro, 21 anos.
Os dois estavam fugindo em direção ao Bairro da Penha quando foram detidos, de acordo com apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta.
Segundo testemunhas, por volta das 14 horas, pelo menos 10 homens encapuzados desceram o morro, pararam o ônibus na Leitão da Silva e atearam fogo. O coletivo fazia a linha 031 — Ilha do Príncipe x São Benedito.
Quando o micro-ônibus foi atacado, apenas o motorista estava dentro dele. Ele conseguiu sair antes de o coletivo ser incendiado pelos criminosos.
Corpo de Bombeiros foi acionado e levou cerca de 30 minutos para apagar as chamas. Enquanto a ocorrência era atendida, a Avenida Leitão da Silva foi interditada no trecho entre as avenidas Rio Branco e Maruípe.
Os ataques a ônibus em Vitória aconteceram depois de um confronto entre policiais militares e criminosos armados que terminou com um suspeito morto.
Com informações de Diony Silva da TV Gazeta

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