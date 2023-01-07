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Bairro da Penha

Confronto termina com suspeito morto e base da PM atacada em Vitória

Segundo a PM, equipes realizavam operações na região do Bairro da Penha quando foram atacadas com disparos de armas de fogo por criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2023 às 09:45

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 09:45

Policiais na região do Bairro da Penha, onde suspeito foi baleado em confronto
Policiais na região do Bairro da Penha, onde suspeito foi baleado em confronto Crédito: Reprodução
Um confronto entre criminosos e policiais militares terminou com um suspeito morto e uma base da corporação atacada na região do Bairro da Penha, em Vitória, na madrugada deste sábado (7). 
Segundo a PM, policiais foram acionados para a região porque traficantes estariam ostentando armas e ameaçando moradores na praça do bairro São Benedito. Quando policiais chegaram, os criminosos correram pra um local chamado beco 11, no Bairro de Penha, iniciaram uma troca de tiros e os militares reagiram.

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Um suspeito de 22 anos, identificado como Hiago José Costa dos Santos, foi baleado. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, com ele foi apreendida uma pistola calibre nove milímetros.
Hiago José Costa dos Santos de 22 anos foi morto durante confronto em Vitória
Hiago José Costa dos Santos de 22 anos foi morto durante confronto em Vitória Crédito: Reprodução
A polícia informou que Hiago era integrante da organização criminosa que domina e região e tinha 11 passagens. Ainda segundo a PM, em represália à morte do suspeito, uma base da PM foi atacada a tiros por indivíduos no bairro São Benedito.

Fogo em ônibus

Na manhã deste sábado policiais receberam informações de que criminosos estariam planejando colocar fogo em ônibus nas avenidas Marechal Campos e Leitão da Silva. O policiamento foi reforçado na região. No entanto, um ônibus foi incendiado na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na manhã deste sábado. Três homens pararam o coletivo da Linha 572 (Laranjeiras-São Torquato) no ponto, mandaram o motorista e os passageiros descer e botaram fogo no veículo. 
Ainda segundo policiais que estavam no local do incêndio, a ação pode estar relacionada ao confronto entre criminosos e PMs no Bairro da Penha. 
Material apreendido pela polícia no bairro da Penha, em Vitória
Material apreendido pela polícia no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Polícia Militar/ Divulgação

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