Confronto termina com suspeito morto e base da PM atacada em Vitória

Policiais na região do Bairro da Penha, onde suspeito foi baleado em confronto Crédito: Reprodução

Um confronto entre criminosos e policiais militares terminou com um suspeito morto e uma base da corporação atacada na região do Bairro da Penha, em Vitória, na madrugada deste sábado (7).

Segundo a PM, policiais foram acionados para a região porque traficantes estariam ostentando armas e ameaçando moradores na praça do bairro São Benedito. Quando policiais chegaram, os criminosos correram pra um local chamado beco 11, no Bairro de Penha, iniciaram uma troca de tiros e os militares reagiram.

Um suspeito de 22 anos, identificado como Hiago José Costa dos Santos, foi baleado. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, com ele foi apreendida uma pistola calibre nove milímetros.

Hiago José Costa dos Santos de 22 anos foi morto durante confronto em Vitória Crédito: Reprodução

A polícia informou que Hiago era integrante da organização criminosa que domina e região e tinha 11 passagens. Ainda segundo a PM, em represália à morte do suspeito, uma base da PM foi atacada a tiros por indivíduos no bairro São Benedito.

Fogo em ônibus

Na manhã deste sábado policiais receberam informações de que criminosos estariam planejando colocar fogo em ônibus nas avenidas Marechal Campos e Leitão da Silva. O policiamento foi reforçado na região. No entanto, um ônibus foi incendiado na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na manhã deste sábado. Três homens pararam o coletivo da Linha 572 (Laranjeiras-São Torquato) no ponto, mandaram o motorista e os passageiros descer e botaram fogo no veículo.

Ainda segundo policiais que estavam no local do incêndio, a ação pode estar relacionada ao confronto entre criminosos e PMs no Bairro da Penha.