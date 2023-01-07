Ônibus do Transcol é incendiado na orla de Camburi, em Vitória

Um ônibus do Transcol foi incendiado na manhã deste sábado (7) na Avenida Dante Michelini, em Vitória, orla da Praia de Camburi. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar (PM), obtidas pela repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, três homens pararam o coletivo da Linha 572 (Laranjeiras-São Torquato) no ponto, mandaram o motorista e os passageiros descer e botaram fogo no veículo.

Nota enviada pela PM informa que os suspeitos fugiram do local em seguida e, até o momento, não foram localizados. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate ao incêndio.

Ainda segundo policiais que estavam no local do incêndio, a ação pode estar relacionada a um confronto entre criminosos e PMs que terminou com um suspeito morto e uma base da corporação atacada na região do Bairro da Penha, na Capital, na madrugada deste sábado.

De acordo a Polícia Militar, equipes realizavam operações na região quando foram atacadas com disparos de armas de fogo por criminosos. Em seguida, os policiais reagiram. No local, um suspeito foi baleado e posteriormente socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A reportagem da TV Gazeta apurou que ele tinha 22 anos.

Ainda segundo a PM, em represália à morte do suspeito, uma base da PM foi atacada a tiros por indivíduos no bairro São Benedito, na mesma região. Durante as operações foram apreendidas armas, munições, dinheiro, droga, celular e aparelhos de comunicação.

"Nunca vivi isso antes", desabafa motorista

O motorista do ônibus incendiado na orla de Camburi tem 52 anos de idade 22 anos de profissão. Com lágrimas nos olhos, ele contou para a reportagem da TV Gazeta que nunca tinha vivenciado isso antes.

O motorista achou que era um passageiro normal dando sinal. O criminoso parou e se juntou a outros dois que entraram dentro do ônibus. Mais ou menos 15 passageiros no coletivo.

"Ele falou: 'Motorista, abre as portas que a gente vai colocar fogo no ônibus'. Aí eu olhei pra ele e ele disse: 'Eu estou falando sério'. Aí eu abri as portas e todo mundo desceu. Quando olhei pra trás as chamas já estavam bem altas. Eles (criminosos) saíram e entraram na primeira rua direita. É uma coisa que eu nunca vivi antes eu já vi antes, nunca presenciei um fato desse e na hora você fica assim, sem entender o que está acontecendo", desabafou o motorista.

Prejuízo milionário

O GVBus lamenta mais um caso de incêndio criminoso a ônibus, e ressalta que nos últimos 19 anos (entre 2004 e 2023), 87 ônibus do Sistema Transcol foram incendiados por criminosos e ficaram totalmente destruídos, sendo 14 deles somente em 2022, e agora mais esses dois, já nos primeiros dias de 2023.

O impacto financeiro é de mais de R$ 56,5 milhões em 19 anos, levando em consideração o custo de reposição desses veículos em valores atuais – um coletivo novo custa em média R$ 650 mil. Estes prejuízos recaem em todo o sistema, especialmente nas empresas de ônibus, mas também na população. Isso porque, embora os consórcios possuam veículos reservas para garantir a operação, a destruição de um coletivo gera transtornos, já que um ônibus novo demora em média três meses para ser fabricado, além do período dos trâmites legais para que ele entre em circulação.

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