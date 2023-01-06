Tensão e correria: as cenas da operação que prendeu quadrilha do Pix em Vitória

Ação em Jardim da Penha terminou com a prisão de suspeitos de sequestros-relâmpago em Vitória Crédito: Guarda Municipal e Leitor de A Gazeta

Os homens estavam com um simulacro (falsa arma de fogo) e foram detidos no momento em que rendiam uma médica de 51 anos, dentro de um carro, na Praia de Camburi. Enquanto faziam diversas ameaças, eles conseguiram subtrair pelo menos R$ 2 mil em dinheiro da vítima. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do sequestro-relâmpago.

De acordo com a Guarda Municipal, dois suspeitos foram detidos no momento da abordagem. O terceiro tentou fugir para dentro do bairro, mas logo foi alcançado. Apenas um jovem de 24 anos conseguiu se evadir, porém, foi localizado cerca de meia-hora depois pela PM. A quadrilha foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória. Entenda o passo a passo de como tudo aconteceu:

Mais um caso

A vítima do sequestro-relâmpago desta sexta-feira (06), uma mulher de 51 anos, foi sequestrada na avenida Luiz Manoel Vellozo, em Jardim da Penha, próximo à uma pastelaria. Em entrevista à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, a médica contou que tinha sacado R$ 2 mil em um banco na região. Assim que entrou no carro para ir embora, foi abordada pelos criminosos.

"Quando eu sentei no carro, ele abriu a porta do carona e entrou junto e o outro me rendeu pela minha porta. Eram dois com arma. Me mandaram ir para o banco de trás, colocar o cinto para eu não fugir. Fiquei desesperada, o cinto não encaixava. Roubaram dinheiro, cartão, e queriam senha, celular" X. - Médica

O inspetor Rocha informou que a abordagem aos criminosos foi realizada em um semáforo na Praia de Camburi, por volta de 16h30, com a ajuda do Cerco Inteligente.

"Recebemos informação que uma picape Toro, vermelha, havia sido tomada em assalto, com restrição de liberdade. Com nosso videomonitoramento e Cerco Inteligente, fomos buscar veículos com as mesmas características. Conseguimos buscar duas placas de veículos distintos. A nossa equipe começou a fazer buscar na região de Camburi e Jardim da Penha. Localizaram o veículo na orla de Camburi. No momento que foram visualizados, eles abriram a porta e tentaram se evadir do local", detalhou.

Cerco montado

Durante a tarde, as buscas pelos criminosos contaram com o apoio da Polícia Militar e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). Imagens obtidas por A Gazeta mostram um helicóptero sobrevoando a região.

Major Pablo, do Notaer, detalhou que dois dos suspeitos foram avistados em um posto de gasolina perto do Hotel Aruan, também em Jardim da Penha. Eles teriam abandonado o veículo no local e iniciado uma fuga a pé.

Um deles foi detido e, segundo o major, havia informações de que o segundo teria acessado o telhado do hotel. Buscas foram feitas no local. O Notaer chegou a ser acionado, contudo, não conseguiu encontrá-lo.

Fuga e apreensão

Após a prisão dos três suspeitos pela Guarda Civil, a PM entrou no bairro em busca do quarto homem, de 24 anos. Este, inclusive, seria o líder da organização criminosa, conforme apontou a polícia

Imagens feitas pelo repórter fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram uma perseguição feita a pé para prendê-lo. De acordo com Major Pablo, ele estava dentro do esgoto, na garagem de um prédio atrás do Hotel Aruan.