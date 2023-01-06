Quatro suspeitos de praticar sequestros-relâmpago no bairro Jardim da Penha , em Vitória , foram detidos pela Guarda Civil Municipal e Polícia Militar (PM) nesta sexta-feira (6). A informação foi confirmada pelo prefeito do município, Lorenzo Pazolini, nas redes sociais. Inicialmente, apenas três haviam sido localizados, mas a PM efetuou a prisão de um quarto suspeito por volta de 17h.

A Gazeta mostram um helicóptero sobrevoando a região. Segundo a administração municipal, os três detidos pela corporação estavam com um simulacro (falsa arma de fogo) e foram presos no momento em que rendiam uma vítima, mulher de 51 anos. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) confirmou que também foi acionado para a ocorrência. Imagens obtidas pormostram um helicóptero sobrevoando a região.

Suspeitos foram abordados na Avenida Dante Michelini, em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória

O inspetor Rocha, da Guarda Civil Municipal, informou que a abordagem aos suspeitos foi feita em um semáforo na Praia de Camburi, em Vitória, com a ajuda do cerco inteligente. Os suspeitos – de 17, 18 e 22 anos – tentaram fugir, sem sucesso. Apenas um jovem de 24 anos conseguiu se evadir, porém, foi localizado cerca de meia-hora depois pela PM. Este, inclusive, seria o líder do grupo criminoso. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória.

"Recebemos informação que uma picape Fiat Toro, vermelha, havia sido tomado em assalto, com restrição de liberdade. Com nosso videomonitoramento e Cerco Inteligente, fomos buscar veículos com a mesma característica. Conseguimos buscar duas placas de veículos distintos. A nossa equipe começou a fazer buscar na região de Camburi e Jardim da Penha. Localizaram o veículo na orla de Camburi. No momento que foram visualizados, eles abriram a porta e tentaram se evadir do local", detalhou.

Your browser does not support the audio element. Quadrilha que praticava sequestros do Pix em Jardim da Penha é presa

Participaram da prisão os grupamentos de Apoio Operacional (Gaop) e Tático Operacional de Trânsito (GTO). Imagens feitas pelo repórter fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram quando equipes da Polícia Militar fazem buscas para encontrar um dos suspeitos que havia se evadido.

Major Pablo, do Notaer, detalhou que dois dos suspeitos foram avistados pela PM em um posto de gasolina perto do Hotel Aruan, também no bairro. Eles teriam abandonado o veículo no local e iniciaram uma fuga a pé.

Um deles foi detido e, segundo o major, havia informações de que o segundo teria acessado o telhado do hotel. O Notaer foi acionado, contudo, não conseguiu localizá-lo. De acordo com Pablo, ele estava dentro do esgoto, na garagem de um prédio atrás do Hotel Aruan.

Vítima foi extorquida

Conforme destacou a Guarda Municipal, a mulher mantida refém – cuja identidade não foi revelada – relatou que os detidos lhe ameaçaram dentro do carro durante o sequestro. Em entrevista à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, a vítima contou que tinha sacado R$ 2 mil em um banco na região. Assim que entrou no carro para ir embora, foi abordada pelos criminosos.

Alguns dos materiais apreendidos com suspeitos de integrar quadrilha, entre eles um simulacro Crédito: Guarda Municipal

"Quando eu sentei no carro, ele abriu a porta do carona e entrou junto e o outro me rendeu pela minha porta. Eram dois com arma. Me mandaram ir para o banco de trás, colocar o cinto para eu não fugir. Fiquei desesperada, o cinto não encaixava. Roubaram dinheiro, cartão, e queria senha, celular", disse.

Em determinado momento, um dos homens pegou o celular da médica e começou a se comunicar com os comparsas. "Ele dirigiu até a Praia de Camburi e entrou em um daqueles estacionamentos para pegar mais dois [suspeitos]. Quando saiu do estacionamento, já estava a Guarda [Civil] montada ali. Começaram a ficar meio apavorados quando viram a luz da polícia. Eles saíram desesperados", afirmou.

A mulher contou ainda os criminosos tentaram efetuar transferências bancárias pelo celular, mas nenhum Pix foi realizado, já que toda a quantia que ela tinha era em dinheiro.

Sequestro do Pix

Nos últimos dois meses, Jardim da Penha viu explodir casos de sequestro-relâmpago envolvendo transferências Pix exigidas pelos criminosos . Até o momento, foram contabilizados sete casos, mas a Polícia Militar fala em, pelo menos, dez ocorrências desde agosto.