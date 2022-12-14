Polícia do ES cria núcleo especializado em crimes de sequestro com foco no Pix

Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil anunciou a criação de um núcleo especializado em crimes de sequestro em que as vítimas são obrigadas a realizar transferências bancárias via Pix ou outro sistema de transferência. Além disso, o núcleo também vai investigar sequestros em que vítimas são deixadas em algum lugar e seus veículos ou outros pertences são levados.

A Gazeta, mas a quantidade de crimes como esse pode ser maior, considerando que a reportagem utilizou informações somente das situações noticiadas no período. Nesta quarta-feira (14), A Gazeta divulgou que, em apenas dois meses, a Grande Vitória registrou nove casos de sequestro-relâmpago com roubo via Pix. Os casos ocorreram no período de 18 de outubro até o dia 13 de dezembro, conforme levantamento de, mas a quantidade de crimes como esse pode ser maior, considerando que a reportagem utilizou informações somente das situações noticiadas no período.

Em entrevista para a repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, o delegado Gabriel Monteiro informou que o núcleo especializado de combate a crimes de extorsão mediante restrição da vítima já está em operação e, nos próximos dias, deve assumir as investigações dos recentes casos de sequestros em que a vítima foi obrigada a fazer transferências via Pix.

“Esse núcleo já foi criado com policiais treinados e estamos focando ocorrências que têm relação com essa questão da extorsão com restrição de liberdade da vítima. Agora, com ferramentas de inteligência, com cerco de inteligência e outras ferramentas, iremos investigar e, futuramente, estaremos prendendo esses criminosos”, disse Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

A pena para esse tipo de crime é de 6 a 12 anos.

Ainda de acordo com o delegado Gabriel Monteiro, apesar das semelhanças das ações dos criminosos em alguns casos, não se trata de uma organização criminosa com foco neste tipo de crime.