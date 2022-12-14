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Ainda tentou embarcar

Homem invade área restrita da Vale e morre atropelado por trem na Serra

Segurança da mineradora relatou à PM que o indivíduo teria entrado no local para cometer algum delito e saiu correndo pelo trilho após ser visto, momento em que foi atropelado

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2022 às 10:27
Trem de carga da Vale transportando minério na ferrovia Vitória x Minas, em Serra, ES.
Um dos trens da Vale. Em Carapina, um homem morreu atropelado Crédito: Vitor Jubini
Um homem morreu atropelado por um trem em área operacional restrita da Vale no bairro Carapina, na Serra, no início da noite de terça-feira (13). A Polícia Militar disse que um segurança da mineradora relatou aos policiais que o indivíduo – que não teve a identidade divulgada – teria entrado no local para cometer algum delito (como furto de trilhos ou de fios, por exemplo).
Ainda conforme informações do segurança da empresa, o homem saiu correndo pelo trilho após ser visto, mas acabou atropelado pelo trem. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo ainda tentou embarcar no veículo, mas não conseguiu e acabou morrendo.
Procurada por A Gazeta, a Vale lamentou a morte do homem atingido pelo trem e detalhou que ele não tinha autorização para estar na área operacional. "A empresa cumpriu todos os procedimentos de segurança e ao constatar o ocorrido acionou as autoridades competentes. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas", informou a mineradora, por nota.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para recolher um corpo do homem, vítima de atropelamento por um trem. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação do 13º Distrito Policial, em Laranjeiras, na Serra.

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