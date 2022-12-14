Homem invade área restrita da Vale e morre atropelado por trem na Serra

Um dos trens da Vale. Em Carapina, um homem morreu atropelado Crédito: Vitor Jubini

Um homem morreu atropelado por um trem em área operacional restrita da Vale no bairro Carapina, na Serra , no início da noite de terça-feira (13). A Polícia Militar disse que um segurança da mineradora relatou aos policiais que o indivíduo – que não teve a identidade divulgada – teria entrado no local para cometer algum delito (como furto de trilhos ou de fios, por exemplo).

Ainda conforme informações do segurança da empresa, o homem saiu correndo pelo trilho após ser visto, mas acabou atropelado pelo trem. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo ainda tentou embarcar no veículo, mas não conseguiu e acabou morrendo.

Procurada por A Gazeta, a Vale lamentou a morte do homem atingido pelo trem e detalhou que ele não tinha autorização para estar na área operacional. "A empresa cumpriu todos os procedimentos de segurança e ao constatar o ocorrido acionou as autoridades competentes. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas", informou a mineradora, por nota.