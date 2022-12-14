Operação no ES, RJ e MS mira facção do tráfico que age na Grande Vitória

A Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo (FTSP-ES), composta por agentes da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das Guardas Civis de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana, com o apoio da Polícia Civil e Militar – deflagrou a Operação Mirante na manhã desta quarta-feira (14). Com ações também em outros dois Estados, o objetivo é desarticular uma facção do tráfico de drogas que age na Grande Vitória, com sede no entorno do bairro da Penha, na Capital.

Oito pessoas foram presas durante cumprimento de 14 mandados de prisão temporária. Além disso, foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão em Vitória (29), Vila Velha (3), Serra (3), Domingos Martins(1), Guarapari (1), Rio de Janeiro, capital (1) e em Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul (1). Também estão sendo cumpridos dois mandados de sequestro de bens pertencentes aos investigados.

A força tarefa continua ao longo desta quarta-feira em busca dos foragidos.

“Essas pessoas estão sendo investigadas por associação ao tráfico de drogas e integração de organização criminosa. No dia de hoje teve a operação com mais de 200 policiais integrados. Ainda estamos a procura dos foragidos". disse o delegado da Polícia Federal Bruno Zane, em entrevista a TV Gazeta.

Mais de R$ 200 mil foram apreendidos, além de quatro armas de fogo e munições. Segundo a repórter Dani Carla, da TV Gazeta, na casa de um dos detidos, uma mulher de 25 anos, foi encontrado, além de munições, equipamentos para deixar as armas mais potentes.

R$ 280 mil apreendidos durante a operação Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Além do cumprimento das ordens judiciais, os policiais também buscam novos elementos de prova para desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e armas que atua na Grande Vitória, principalmente na região de Tabuazeiro, em Vitória, e adjacências.

Entenda as investigações

Os policiais da Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo (FTSP-ES) conseguiram identificar que, mesmo foragidos no Rio de Janeiro, os líderes desse grupo criminoso continuam comandando o tráfico de drogas e armas em locais da Grande Vitória, como Morro do Macaco, Jaburu, Cruzamento, Itararé, São Pedro, dentre outros.

Com o avanço das investigações, foi constatada a existência da organização criminosa com divisão de funções, com comando determinado, gerentes, distribuidores e “soldados”, além de associados para a lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, chamou a atenção dos investigadores a descoberta de uma área de mata, utilizada para a estocagem, preparo e distribuição das drogas por eles comercializadas. Não foi informado em que área fica esse local.

Com os novos elementos coletados durante a deflagração da operação novas medidas poderão ser solicitadas.

Crimes investigados

Os investigados poderão responder pela prática de organização criminosa, tráfico de drogas e pela lavagem de capitais. Se condenados podem receber penas de até 33 anos de prisão.