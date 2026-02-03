Homem é preso por estuprar adolescente e filmar crime em Piúma

Um homem foi preso por estuprar uma adolescente de 16 anos e filmar o crime em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (3). Segundo a Polícia Civil, o suspeito convivia com a vítima e o crime ocorreu em uma casa, no dia 27 de janeiro. No momento do abuso, a menor estava desacordada por consumir bebidas alcoólicas e não estaria em condições de ser capaz de resistir à violência. Após gravar o ato, o suspeito enviou os vídeos para o namorado da adolescente.