Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Coordenador é preso suspeito de estuprar aluna de 7 anos em Linhares

O homem de 59 anos teria levado a menina para a própria casa onde cometeu os abusos. Ele ainda ameaçou a vítima falando que mataria a mãe dela caso contasse para alguém

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 19:42

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 dez 2022 às 19:42

Atualização

20/01/2025 - 9:24
Um coordenador, de 59 anos, de uma escola municipal de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta terça-feira (13), suspeito de estuprar uma aluna de 7 anos. Segundo a Polícia Civil, o homem teria levado a menina para a própria casa onde cometeu o abuso e ameaçou a vítima falando que mataria a mãe dela, caso a criança contasse para alguém. A mãe desconfiou do crime após a menina relatar dores nas partes íntimas.
As investigações sobre o caso começaram na última quarta-feira (7). Segundo a PC, a mãe da aluna levou a filha ao posto de saúde após sentir dores na região da vagina, útero e urina. De início, a suspeita é de que se tratava de infecção urinária, mas mesmo com remédios, a menina continuou a reclamar de dores. A mãe notou um líquido branco saindo da região da vagina da filha e perguntou se alguém tinha mexido com ela. A menina começou a chorar e relatou os abusos.
Segundo a criança, na ocasião, o abuso aconteceu duas vezes. Na primeira, o suspeito teria beijado os seios e a boca dela. Depois, teria a colocado no colo, tapou boca dela para que não gritasse e a estuprou. A menina disse para o homem que estava sangrando e o suspeito a ameaçou falando que mataria a mãe dela caso contasse a alguém. Em outro momento, o homem estuprou novamente a menina.
Coordenador é preso suspeito de estuprar aluna de 7 anos em Linhares

Conselho tutelar

O Conselho Tutelar foi acionado pela escola e registrou o boletim de ocorrência sobre os fatos. Após as investigações, a PC pediu a prisão do suspeito, que foi expedido pela Justiça. O coordenador foi localizado pelos policiais na casa onde mora e preso pela prática de estupro de vulnerável.
A PC informou que o investigado ainda não foi ouvido. Após o interrogatório ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da Serra.

Prefeitura

“A secretaria municipal de Educação de Linhares (Seme) informa que o servidor já está afastado das suas funções e que o caso ocorreu fora das dependências da unidade de ensino. A Seme salienta que o caso está sob investigação dos órgãos de segurança competentes.”

Veja Também

Líder de organização que fraudava chips e roubava contas é preso no ES

Barulho de tiro assusta passageiros em ônibus do Transcol em Cariacica

Grávida suspeita de matar o marido no Sul do ES muda versão sobre o crime

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual espírito santo Estupro de vulnerável Linhares Polícia Civil ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados