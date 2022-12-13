Coordenador é preso suspeito de estuprar aluna de 7 anos em Linhares

Um coordenador, de 59 anos, de uma escola municipal de Linhares , no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta terça-feira (13), suspeito de estuprar uma aluna de 7 anos. Segundo a Polícia Civil , o homem teria levado a menina para a própria casa onde cometeu o abuso e ameaçou a vítima falando que mataria a mãe dela, caso a criança contasse para alguém. A mãe desconfiou do crime após a menina relatar dores nas partes íntimas.

As investigações sobre o caso começaram na última quarta-feira (7). Segundo a PC, a mãe da aluna levou a filha ao posto de saúde após sentir dores na região da vagina, útero e urina. De início, a suspeita é de que se tratava de infecção urinária, mas mesmo com remédios, a menina continuou a reclamar de dores. A mãe notou um líquido branco saindo da região da vagina da filha e perguntou se alguém tinha mexido com ela. A menina começou a chorar e relatou os abusos.

Segundo a criança, na ocasião, o abuso aconteceu duas vezes. Na primeira, o suspeito teria beijado os seios e a boca dela. Depois, teria a colocado no colo, tapou boca dela para que não gritasse e a estuprou. A menina disse para o homem que estava sangrando e o suspeito a ameaçou falando que mataria a mãe dela caso contasse a alguém. Em outro momento, o homem estuprou novamente a menina.

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Conselho tutelar

O Conselho Tutelar foi acionado pela escola e registrou o boletim de ocorrência sobre os fatos. Após as investigações, a PC pediu a prisão do suspeito, que foi expedido pela Justiça. O coordenador foi localizado pelos policiais na casa onde mora e preso pela prática de estupro de vulnerável.

A PC informou que o investigado ainda não foi ouvido. Após o interrogatório ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da Serra.

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