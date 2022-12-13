Atualização
20/01/2025 - 9:24
Após publicação desta matéria, a Justiça absolveu o coordenador acusado de estuprar a aluna. O verdadeiro autor do crime, conforme informações da sentença, seria um parente da vítima, que a coagiu para não contar sobre o ocorrido.
Um coordenador, de 59 anos, de uma escola municipal de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta terça-feira (13), suspeito de estuprar uma aluna de 7 anos. Segundo a Polícia Civil, o homem teria levado a menina para a própria casa onde cometeu o abuso e ameaçou a vítima falando que mataria a mãe dela, caso a criança contasse para alguém. A mãe desconfiou do crime após a menina relatar dores nas partes íntimas.
As investigações sobre o caso começaram na última quarta-feira (7). Segundo a PC, a mãe da aluna levou a filha ao posto de saúde após sentir dores na região da vagina, útero e urina. De início, a suspeita é de que se tratava de infecção urinária, mas mesmo com remédios, a menina continuou a reclamar de dores. A mãe notou um líquido branco saindo da região da vagina da filha e perguntou se alguém tinha mexido com ela. A menina começou a chorar e relatou os abusos.
Segundo a criança, na ocasião, o abuso aconteceu duas vezes. Na primeira, o suspeito teria beijado os seios e a boca dela. Depois, teria a colocado no colo, tapou boca dela para que não gritasse e a estuprou. A menina disse para o homem que estava sangrando e o suspeito a ameaçou falando que mataria a mãe dela caso contasse a alguém. Em outro momento, o homem estuprou novamente a menina.
Coordenador é preso suspeito de estuprar aluna de 7 anos em Linhares
Conselho tutelar
O Conselho Tutelar foi acionado pela escola e registrou o boletim de ocorrência sobre os fatos. Após as investigações, a PC pediu a prisão do suspeito, que foi expedido pela Justiça. O coordenador foi localizado pelos policiais na casa onde mora e preso pela prática de estupro de vulnerável.
A PC informou que o investigado ainda não foi ouvido. Após o interrogatório ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da Serra.
Prefeitura
“A secretaria municipal de Educação de Linhares (Seme) informa que o servidor já está afastado das suas funções e que o caso ocorreu fora das dependências da unidade de ensino. A Seme salienta que o caso está sob investigação dos órgãos de segurança competentes.”