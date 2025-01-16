Coordenador é absolvido de acusação de ameaça e estupro contra aluna em Linhares

De um lado, feliz pela absolvição, mas por outro, triste porque precisou de uma sentença judicial que poderia ter sido evitada se houvesse uma investigação decente, pois apenas a palavra de quem se diz vítima não pode ser tratada como uma verdade real, o simples não foi observado.

Ademais, parafraseando o saudoso Rui Barbosa: “A Justiça atrasada não é justiça; senão injustiça qualificada e manifesta”.

O processo é sigiloso, não podemos dar muitos detalhes, mas podemos afirmar que durante o deslinde processual meu cliente, infelizmente, teve que fazer o trabalho que polícia não fez para comprovar sua inocência.

Finalizo esta nota informando que buscaremos uma justa reparação do Estado, pois um inocente indevidamente acusado e processado por um crime considerado, para muitos, o mais asqueroso do código penal, ficou preso por 02 meses e 16 dias, perdeu o emprego que tanto sonhou como servidor municipal de Linhares, recebeu ameaças de morte, bem como ainda enfrenta problemas psicológicos em razão desse eterno trauma.

Charles Tomaz dos Anjos, advogado do coordenador

